Breanna Stewart et Sabrina Ionescu braquent Atlanta

Le Dream rêvait de disputer la finale de la Commissioner’s Cup, mais le New York Liberty l’en a empêché ! Giflées par Indiana ce week-end (102-88) lors de leur première défaite cette saison, les New-Yorkaises ont réussi à relever la tête au terme d’un rude combat, emmenées par un tandem Ionescu-Stewart encore impressionnant.

« Stewie » a rapidement mis son équipe sur ses épaules jusqu’à ce que les deux paniers à 3-points coup sur coup de la shooteuse attitrée du Liberty ne placent le Liberty en tête en début de deuxième quart-temps (27-23). La réponse d’Atlanta ne s’est pas fait attendre : un 17-5 avec notamment deux flèches de loin de Te-Hina Paopao pour porter la marque à 40-32 !

Un dernier quart-temps à sens unique

Atlanta a ainsi gardé la main jusqu’en fin de troisième quart-temps, avec tour à tour Rhyne Howard et Jordin Canada pour faire feu de loin, ou Brittney Griner plus près du cercle. Malgré les paniers répétés de Sabrina Ionescu, New York a entamé le dernier acte avec toujours 8 points de retard (60-68). Et puis le déclic est arrivé…

Breanna Stewart a sonné la révolte avec deux paniers de suite dont un 3-points sur un service de Marine Johannès. La Française y est allé de son floater avant de voir Jonquel Jones ramener les New-Yorkaises à un point (71-72) puis égaliser d’un « catch-and-shoot » à 3-points dans un Barclays Center en délire (79-70). Breanna Stewart a alors fait parler sa science du jeu sur deux paniers intérieurs savoureusement conclus pour achever le braquage du Liberty, avec deux derniers lancers « clutch » de Sabrina Ionescu afin de finir le boulot sur le score de 86 à 81.

New York a eu chaud, mais New York suit la cadence désormais imposée par le Minnesota Lynx en tête du classement avec cette 10e victoire en 11 matchs avant la réception de Phoenix demain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.