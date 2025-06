La Nike Ja 2 n’a toujours pas dit son dernier mot, ce alors que la Ja 3 a été dévoilée par Ja Morant en playoffs il y a déjà deux mois ! La deuxième chaussure signature du meneur des Grizzlies continue en effet de bénéficier de nouveaux coloris, comme en témoignent les photos officielles de cette version « Triple White ».

Comme son nom l’indique, la paire se présente entièrement en blanc, avec le « Swoosh » sur l’empeigne et le logo du joueur visible grâce à leurs contours. Seule une insigne en gris métal vient contraster le tout à la base des lacets. Il faudra en revanche attendre pour connaître la date de sortie exacte de ce modèle « Triple White » annoncé pour les prochaines semaines au prix de 125 dollars.

Notre verdict de la Nike Ja 2

On ne peut que se réjouir de voir que Ja Morant a retrouvé le droit chemin après une période extrasportive compliquée. Tout est rentré dans l’ordre, et même si elle revient de loin, la Nike Ja 2 a fini par voir le jour.

Nike a choisi de rester en terrain conquis en proposant le même modèle au niveau technique afin de rester parmi les chaussures de référence de sa catégorie de prix. La Nike Ja 2 dispose ainsi du même dynamisme au niveau de sa semelle, d’une traction optimale et d’un maintien parfait, comme c’était déjà le cas sur sa première chaussure signature.

La formule a de quoi contenter le joueur et ses fans, même si on peut regretter un petit manque d’originalité au niveau du design, là où le « Swoosh » de la Ja 1 semblait avoir fait mouche. Les bases de la collection Nike Ja sont en tout cas à nouveau solides, et c’est déjà une très bonne nouvelle.