Aucune suspension pour Dwight Howard et Lance Stephenson dans la BIG3

Un pugilat qui finit dans les rangs des spectateurs. Adam Silver aurait sûrement frappé fort si une telle scène avait eu lieu en NBA. Mais dans la BIG3, cette ligue de 3×3 créée par le rappeur Ice Cube et qui rassemble d’anciens joueurs de la Grande Ligue, c’est plutôt de la publicité qu’un problème…

Après leur bagarre pour leurs débuts dans la ligue créée en 2017, Dwight Howard et Lance Stephenson n’ont ainsi reçu aucune suspension. Selon Chris Haynes, « les deux joueurs ont reçu des avertissements et ont bénéficié d’une certaine indulgence en raison du fait qu’ils sont rookies et s’habituent à l’aspect physique de la ligue. »

Et puis Ice Cube n’a sans doute pas envie de se priver de ses nouvelles têtes d’affiche alors que la saison débute.