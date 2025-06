Shai Gilgeous-Alexander dans les pas de Michael Jordan et Kobe Bryant

Shai Gilgeous-Alexander a conclu ce Game 5 avec 31 points et 10 passes. Une performance dans les standards du MVP en titre, qui vient toutefois s’inscrire dans l’histoire des playoffs NBA.

« SGA » a ainsi réussi son 15e match à plus de 30 points depuis le début de ces playoffs, et ce n’était pas arrivé depuis Kobe Bryant lors de la campagne 2008/09 des Lakers. Plus largement, ils ne sont que quatre à avoir enregistré au moins 15 matchs à plus de 30 points sur le même « run » de playoffs : Michael Jordan et Hakeem Olajuwon (16) respectivement en 1991/92 et 1994/95 et donc Kobe Bryant (15) en 2008/09.

« C’est cool, mais c’est juste une stat », a toutefois répondu Shai Gilgeous-Alexander lorsqu’une journaliste lui rapporte cette performance. « Pour le moment, je ne suis concentré que sur une seule chose : remporter le prochain match et gagner le titre. »

Une statistique qui va dans le sens du Thunder puisque Michael Jordan, Kobe Bryant et Hakeem Olajuwon ont tous les trois remporté le titre l’année où ils ont réalisé cette performance.

En menant 3-2 et ayant un Game 6 décisif à jouer ce jeudi, OKC aura l’occasion de soulever le premier titre NBA de son histoire tandis que Shai Gilgeous-Alexander pourra égaler « MJ » et « The Dream » en cas de nouvelle performance à plus de 30 points. Il pourrait même les dépasser en cas de Game 7…

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.