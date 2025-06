Il reste 8 minutes 30 à jouer au Paycom Center quand Pascal Siakam frappe à 3-points pour réduire l’écart à deux points. Les Pacers étaient alors en position pour un nouveau comeback après avoir compté jusqu’à 18 points de retard en première période. Mais Oklahoma City n’est cette fois pas tombé dans le piège. Le Thunder est parvenu à retrouver son identité en augmentant la pression défensivement dans le « money time » pour ne plus être inquiété et prendre la main pour la première fois dans ces Finals.

À 95-93, OKC pouvait voir le château de cartes s’effondrer, surtout après un premier lay-up manqué par le héros du soir, Jalen Williams. Mais Cason Wallace a surgi une première fois pour récupérer le rebond offensif et servir Williams derrière l’arc. Puis une deuxième fois quelques instants plus tard pour sa quatrième interception du soir et filer au dunk, 100-93 Thunder. « Vous devez simplement faire une action, nous avions besoin de ce genre d’action d’effort » a réagi l’instigateur de ce regain en conférence de presse. « Quelqu’un doit le faire, peu importe de quelle manière. Il faut juste jouer, peu importe ce que notre instinct nous dicte. »

« Cela commence toujours en défense pour nous »

Pour OKC, cet instinct signifie souvent une agressivité oppressante sur l’attaque adverse. La recette a une fois de plus porté ses fruits, et dans les grandes largeurs avec une séquence folle qui a vu les joueurs locaux signer quatre interceptions de rang, toutes converties en points, pour passer de 105-97 à 113-97.

« Nous les avons vraiment perturbé par notre défense, nous les avons mis sur les talons en les pressant » a analysé Shai Gilgeous-Alexander, auteur de deux des quatre ballons subtilisés de cette série. « Grâce à cela, nous avons enchaîné trois ou quatre interceptions, cela nous permet de courir et d’obtenir des paniers faciles. Cela commence toujours en défense pour nous. »

De la lecture de « SGA » au plongeon d’Alex Caruso pour prendre le contrôle du ballon, c’est tout le collectif d’Oklahoma City s’est mis au diapason défensivement afin de se mettre à l’abri pour de bon.

« Nous sommes des compétiteurs, et nous essayons d’empiler les actions défensives » a insisté Cason Wallace. « C’est quelque chose que nous prêchons chaque jour, chaque match, d’empiler les bonnes possessions. Dès que vous en faites une, quelqu’un d’autre va en faire une autre. Cela titille vos coéquipiers. »

Une performance rare en finale

« Nous avons beaucoup de bons défenseurs dans cette équipe, nous savons que nous pouvons faire mal » a appuyé Lu Dort au micro du Thunder. « Nous tirons de la fierté de ce côté du parquet. Dès que nous avons l’opportunité d’intercepter un ballon, nous le faisons, et nous l’avons beaucoup fait ce soir. » Un euphémisme, avec 15 interceptions, quatrième plus gros total de toute l’histoire des finales NBA. Les 23 ballons perdus par Indiana ont été d’autant plus importants pour Oklahoma City qu’ils ont rapporté 32 points, contre seulement neuf pour les Pacers.

« Notre défense a été très bonne ce soir, en particulier pour convertir ces balles perdues » a acquiescé l’entraîneur Mark Daigneault, tout en se montrant perfectionniste. « Je trouve que c’était parfois tout ou rien, nous avions eu de bonnes séquences, d’autres que j’aimerais pouvoir reprendre. Nous nous sommes parfois précipités et nous pouvons corriger cela. Nous devons attaquer avec intelligence après nos stops défensifs. Nous pouvons améliorer cela un peu. »

En face, c’est pourtant bien sur ce point que l’on insistait à la tribune. « Nous avons perdu 23 ballons, qu’ils ont transformé en 32 points : je veux dire, c’est là que se joue le match » a déploré le coach des Pacers Rick Carlisle. « Nous devons faire beaucoup mieux. » « Les ballons perdus nous ont tués » a résumé Tyrese Haliburton. « Dans le quatrième quart, nous avons vraiment perdu des ballons bêtes, et je m’inclus là dedans. 23 ballons perdus contre une équipe comme ça, c’est la catastrophe assurée. »

Une catastrophe qu’Indiana ne peut désormais plus laisser se reproduire, sous peine de voir le titre s’envoler pour de bon vers l’Oklahoma.