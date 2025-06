Les Pacers ne veulent pas oublier Pascal Siakam… ni de jouer vite

Pour une fois, dans ces playoffs 2025, les Pacers ont souffert dans le « money-time » du Game 4 et ça leur a coûté le match. Mais Pascal Siakam ne veut pas le voir comme une opportunité manquée.

« Il n’y a rien que je considère dans la vie comme une occasion manquée. Je sais toujours qu’il y a quelque chose d’autre à venir. Il suffit d’y croire, de passer à l’étape suivante et de continuer à faire tout ce que nous avons fait pour arriver là où nous sommes aujourd’hui. Et nous allons continuer à le faire » rassure le Camerounais.

Néanmoins, il faudra faire quelques ajustements. Rick Carlisle admet ainsi qu’Indiana ne peut pas se permettre de jouer un quatrième quart-temps serré dans lequel Pascal Siakam ne prend qu’un seul tir…

« Oui, j’en ai parlé hier. Ce n’est pas possible. C’est un gars qui, même si nous ne jouons pas sur lui, doit toucher le ballon plus souvent » concède le coach, qui regrette aussi le manque de rythme de son équipe lors de la dernière fin de match. « Les problèmes qui nous ont perturbés dans le quatrième quart-temps étaient liés à notre incapacité à prendre des rebonds, et aux fautes inutiles. Ces choses nous amènent à sortir le ballon de l’aire de jeu, lorsqu’ils ont marqué ou après un lancer, et ils peuvent alors vraiment mettre en place leur défense. Et le jeu ralentit. »

Et dans ces conditions, c’est la défense d’Oklahoma City et Shai Gilgeous-Alexander qui ont l’avantage.

« Il faut qu’on fasse mieux dans ces deux domaines, les rebonds et les fautes. Mais c’est un défi. Ils mettent beaucoup de pression dans le quatrième quart-temps. Ils ont d’excellents joueurs qui posent de gros problèmes. »

Mais les Pacers aussi. De quoi offrir une finale où la pression défensive est étouffante. Sur tout le terrain !

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 ☆ TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 ☆ TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 ☆ IND 78 33 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.