Quel bras droit pour Tuomas Iisalo à Memphis ?

Comme David Adelman et Doug Christie, respectivement prolongés par les Nuggets et les Kings, Tuomas Iisalo a été confirmé dans ses fonctions du côté de Memphis, et il lui faut désormais bâtir son staff. Selon Marc Stein, l’ancien entraîneur du Paris Basketball est à la recherche de son bras droit.

Sur les bancs de la NBA, ou parmi les coaches sans emploi, les bons techniciens ne manquent pas, et notre confrère avance trois noms. Il s’agit d’Adrian Griffin, de Jared Dudley, et de Dale Osbourne. Le premier s’est taillé une belle réputation de spécialiste défensif, mais sa seule expérience comme « head coach » s’est soldé par un échec à Milwaukee en 2023/24. Un « échec » tout relatif puisque les Bucks affichaient un bilan de 70% de victoires (30v-13d) lorsque les dirigeants ont décidé de le remplacer par Doc Rivers.

Pour sa part, Jared Dudley a réussi sa reconversion comme assistant avec des réussites auprès de Frank Vogel aux Lakers, puis Jason Kidd aux Mavericks. Son nom circule régulièrement pour devenir « head coach ».

Enfin, Dale Osbourne est le moins connu des trois. Après avoir fait ses gammes en NCAA à South Alabama, puis en G-League aux Austin Toros ou aux Tulsa 66ers, il a débuté en NBA comme assistant de Terry Stotts aux Blazers. Après neuf saisons à Portland, il a rejoint Jamahl Mosley au Magic.