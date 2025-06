Le Game 5 marque-t-il le début d’une nouvelle finale ?

Quel est le score des Finals entre le Thunder et les Pacers ? La réponse semble évidente, à quelques heures du Game 5 : 2-2. En réalité, il y a deux écoles. D’un côté, ceux qui voient une nouvelle série commencer, à 0-0, avec pour objectif de gagner deux des trois derniers matches pour remporter le trophée.

Jalen Williams fait partie de ce premier groupe. « Si on met de côté la préparation, c’est comme une nouvelle série. On aborde ce match comme un Game 1. On ne peut pas vraiment se concentrer sur ce qu’il s’est passé avant, ou ce qu’on aurait voulu changer. On est a égalité désormais », juge l’ailier.

Même logique pour Isaiah Hartenstein et Myles Turner. « C’est un peu comme si la série recommençait à zéro, avec une série au meilleur des trois matches », résume le premier. « On est à 0-0. On peut le dire ainsi, c’est un 0-0 », ajoute le second.

« En playoffs, on n’a pas le droit de jeter à la poubelle une rencontre »

De l’autre côté, on est bien à 2-2, avec l’expérience des quatre premières rencontres qui pèse dans les débats. C’est la position de Shai Gilgeous-Alexander, qui n’est pas totalement antinomique avec le 0-0, mais qui est, disons, une approche et une mentalité un peu différentes.

« On doit apprendre les leçons des quatre derniers matches. C’est la première équipe qui va gagner deux rencontres. On pensait les choses ainsi dans la série face à Denver et on a su le faire. Pareil pour cette série », confirme le Canadien.

Les deux équipes ont appris à se connaître depuis dix jours, à se jauger, à se cibler. Et chaque match apporte une vérité, des réponses et d’autres questions. Même s’il faut toujours se concentrer sur le match d’après, il ne faut rien oublier.

« En playoffs, on ne peut pas jeter par la fenêtre les matches. On doit les prendre et observer ce qu’on a fait bien et ce qu’on doit mieux faire », précise Tyrese Haliburton, quand on lui demande s’il faut jeter la défaite dans la quatrième manche avant d’aborder ce Game 5. « En saison régulière, c’est différent : on joue une équipe lors du 10e match, puis à nouveau lors du 60e, donc oui, on jette et on avance. En playoffs, on n’a pas le droit de jeter à la poubelle une rencontre. Le Game 4 ne s’est pas terminé comme on le voulait mais l’essentiel, c’est de casser cette spirale. On ne peut pas laisser la déception de cette partie avoir un effet boule de neige. »