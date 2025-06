Au tour la Air Jordan 4 d’arborer le coloris « Rare Air »

Jordan Brand a le loisir de piocher parmi ses modèles et coloris les plus emblématiques pour continuer d’alimenter le marché. C’est notamment le cas de la Air Jordan 4, sortie en 1989 (!) et qui va cette fois arborer un coloris « Rare Air » issu de la collection du même nom sortie en 2006.

La Air Jordan 3 « Rare Air » a déjà investi le marché il y a deux mois, place désormais à la Air Jordan 4, qui va se présenter avec une tige en nubuck noir et une base en daim également noir. Les finitions en rouge et bleu complètent l’ensemble, avec également des touches de blanc et de gris pour orner la semelle.

Initialement attendue pour le 31 août, la Air Jordan 4 « Rare Air » pourrait débarquer un peu plus tôt que prévu. Les rumeurs font état d’une possible sortie le 26 juillet aux Etats-Unis au prix de 215 dollars. Son arrivée en France pourrait rapidement suivre comme ce fut le cas pour la Air Jordan 3 « Rare Air », toujours disponible sur Basket4Ballers.

(Via NiceKicks)