Un nouveau coloris pour la Nike Giannis Immortality 4

La Giannis Immortality 4 se met aux couleurs de l’été ! On n’avait plus eu de nouvelles de la ligne signature alternative de Giannis Antetokounmpo depuis janvier dernier. La Giannis Freak 6 se fait également discrète depuis la fin de saison des Bucks et alors qu’une septième chaussure signature en collaboration avec la superstar des Bucks pourrait émerger.

À l’approche de l’été, voici donc le retour de la Giannis Immortality 4 avec un nouveau coloris « White Aquarius ».

Ce dernier mélange une tige principalement blanche avec une touche bleu ciel pour faire ressortir le « Swoosh » inversé aux contours dorés sur l’empeigne et le logo du joueur sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle extérieure beige.

La Nike Giannis Immortality 4 « White Aquarius » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.