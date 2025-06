Ayo Dosunmu compare Matas Buzelis à… Giannis Antetokounmpo !

Comme d’autres franchises, les Bulls ont déjà attaqué l’intersaison avec des rassemblements et des entraînements, et c’est du côté de Los Angeles que Coby White et ses partenaires ont posé leurs valises. Selon Ayo Dosunmu, un joueur fait très forte impression lors des séances, et il s’agit de Matas Buzelis.

« Matas est un bosseur, un vrai bosseur », lance l’arrière de Chicago. « Il aime le travail. J’ai beaucoup de compliments à faire à son sujet, de grandes attentes. Je le vois en personne, je vois qu’il devient plus fort. Il commence à réaliser à quel point il est puissant et capable de dominer. »

Le rookie a doublé sa moyenne de points après la coupure du All-Star Game, au point d’approcher les 14 points en mars et avril. Pour Ayo Dosunmu, son jeune coéquipier a carrément le potentiel d’un… Giannis Antetokounmpo.

Une vraie « transformation physique »

« Je sais que Giannis est un futur Hall of Famer, un membre du Top 20 ou Top 30 de tous les temps, mais Matas a la possibilité de vraiment dominer comme lui, car il fait 2m08, voire 2m11 » assure-t-il. « Et s’il continue de se renforcer et de passer du temps en salle de musculation, il ne va faire que grandir, au sens figuré. Donc je pense qu’il va continuer à progresser, notamment dans sa capacité à finir les actions, à prendre des rebonds, à dominer le jeu. Et ça va clairement se voir. »

Comme le rappelle le Chicago Sun-Times, Giannis Antetokounmpo n’a véritablement explosé que lors de sa quatrième saison. Ce qui signifie que Matas Buzelis est en avance sur les temps de passage sur le double MVP des Bucks.

« C’était le joueur que je voulais absolument qu’on drafte l’année dernière », conclut Ayo Dosunmu. « Sa transformation physique, c’est ce qui me surprend le plus. Le voir devenir plus puissant, mieux finir au cercle… Il va vite comprendre que très peu de joueurs peuvent l’arrêter. Et une fois qu’il aura cette confiance, avec sa capacité à tirer et à dribbler ? Ce sera fini pour les autres. »