Igor Kokoskov quitte les Hawks pour l’Euroleague

Assistant de Quin Snyder à Atlanta depuis deux saisons, Igor Kokoskov s’apprête à traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Euroleague, et plus précisément la Turquie. Selon Eurohoops, le technicien serbe rejoint l’Anadolu Efes, où évoluent Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier.

Premier entraîneur « étranger » (non-Américain) à prendre les rênes d’une franchise en 2019, du côté de Phoenix, Igor Kokoskov a essentiellement fait carrière aux Etats-Unis avec 19 saisons comme assistant en NCAA d’abord, puis en NBA. En 2004, il était déjà sur le banc des Pistons pour devenir le premier assistant « étranger » sacré champion NBA.

Par la suite, il s’est fait connaître à la tête de sélections nationales avec la Géorgie, la Serbie, mais c’est surtout avec la Slovénie qu’il a marqué les esprits, puisqu’il avait mené Goran Dragic, Luka Doncic et leurs coéquipiers au titre européen en 2017 !

Une maigre expérience en Europe

Son expérience en club, en Europe, est très maigre puisqu’elle se limite à un passage peu concluant au Fenerbahce en 2020/21, avec une élimination en playoffs de l’Euroleague face au CSKA Moscou, et une défaite en finale du championnat turc face à l’ennemi de toujours, l’Anadolu Efes. Une formation qu’il va désormais diriger, et il va succéder à Luca Bianchi, qui a annoncé son départ.

« Ce match était mon dernier avec l’Anadolu Efes. Je tiens à vous remercier. Tout d’abord, je remercie chacun pour m’avoir donné cette opportunité, puis pour l’accueil chaleureux que j’ai reçu durant ce court passage à Istanbul. Je me suis vraiment senti chez moi » a déclaré le technicien italien, après l’élimination en demi-finale face au Besiktas.

Selon Eurohoops, Igor Kokoskov était en pourparlers avec les Blazers pour rejoindre le staff de Chauncey Billups pour la saison prochaine, mais les discussions n’ont pas abouti, et le voilà qui traverse l’Atlantique.