Chet Holmgren est passé au-dessus de la douleur

Et si tout s’était arrêté pour Chet Holmgren dès les premières minutes de ce Game 4 ? Alors qu’il file vers le cercle, son pied gauche tape dans le pied droit de Pascal Siakam. L’intérieur du Thunder se tord alors la cheville gauche, et pas qu’un peu quand on revoit les images au ralenti…

Il était au sol, frappé par la douleur quand Shai Gilgeous-Alexander est venu le voir pour prendre des nouvelles, et lui glisser « on a besoin de toi, lève-toi ». Chet Holmgren va tenir, finissant par jouer 37 minutes dans cette quatrième manche remportée par Oklahoma City.

« C’est un joueur spécial et les joueurs comme ça font des choses uniques. Il est vraiment bon », indique Jalen Williams. « Il faut toujours trouver une manière d’avoir de l’impact, c’est ça qui fait qu’on est spécial. Le shoots, ça va, ça vient, même pour Stephen Curry. On peut connaître des mauvaises soirées au niveau de l’adresse, mais on peut faire d’autres choses et il en est conscient. »

Efficace même en premier rideau

Cette première entorse sera suivie d’une seconde dans cette rencontre, ce qui ne va pas empêcher le joueur de compiler 14 points et 15 rebonds. Plus notable encore : il s’est retrouvé à défendre loin du cercle face à Tyrese Haliburton ou aux extérieurs des Pacers. Avec succès.

« Il nous a grandement aidés », se réjouit Mark Daigneault. « On ne fait pas beaucoup ça car il est tellement important pour nous près du panier, mais il peut changer en défense. On avait bien noté ça au moment de sa Draft, il a de tels appuis. On ne peut pas changer en défense s’il n’est pas capable de le faire et il a été incroyable. »

Peu bavard sur sa prestation, l’intérieur a seulement déclaré qu’il était « heureux d’avoir fait des stops » face au meneur de jeu des Pacers. Grosses statistiques ou non, entorse et douleur ou pas, il est concentré sur la victoire finale.

« Une partie de mon travail consiste à essayer de faire des actions qui permettent de gagner les matches », poursuit-il. « Ces actions se sont présentées d’elles-mêmes. Je me suis retrouvé dans des situations où je devais faire des stops pour qu’on puisse remporter cette partie. Peu importe à quoi ressemblent ces actions, il faut essayer de les réaliser. J’ai eu le truc pour être au bon endroit au bon moment dans ce match. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.2 0.7 1.8 2.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.