Un retour glacé pour la Nike Air Foamposite One « Whiteout »

La Nike Air Foamposite One s’offre un retour bienvenu à l’approche de l’été. Déjà proposée dans cette finition monochrome en 2013, la silhouette imaginée pour Penny Hardaway en 1997 s’offre une nouvelle réédition entièrement blanche.

À l’époque, la Foamposite One avait marqué les esprits par sa construction rigide en mousse moulée, une première à l’époque qui lui donnait un look futuriste et une solidité à toute épreuve.

Ce coloris “Whiteout” reprend exactement ce principe avec une tige blanche contrastée par quelques touches en noir sur les logos, comme celui de Penny Hardaway sur le talon. La semelle assortie d’un motif à damiers possède un amorti Zoom Air sur toute la longueur et une plaque en fibre de carbone sous le milieu du pied.

La Nike Air Foamposite One “Whiteout” est annoncée pour le 20 juin aux États-Unis, au prix de 200 dollars.

(Via NiceKicks)