Pour ses premières Finals, Tyrese Haliburton entre pression et plaisir

Avec 17.7 points, 7.7 passes et 7.3 rebonds de moyenne, plus de bons pourcentages (51% de réussite au shoot et 39% à 3-pts), Tyrese Haliburton est au rendez-vous des Finals. On retient évidemment son shoot de la victoire dans le Game 1 mais aussi quelques difficultés parfois face à la défense du Thunder. Mais lors du Game 3, il a trouvé davantage d’opportunités, flirtant avec le triple-double (22 points, 11 passes, 9 rebonds).

La pression a sans doute de l’effet sur lui, mais n’a pas éteint son jeu et son enthousiasme. Au contraire.

« Le plus important, en ce moment, c’est que c’est une période excitante », résume le meneur de jeu des Pacers. « Jouer contre ces gars-là, c’est un honneur et c’est très agréable. C’est une équipe qui a gagné 68 matches, qui est une des meilleures défenses de l’histoire, avec le MVP. Il y a tant de choses positives à dire sur ce groupe. Le plus fun dans le basket, c’est de gagner en battant les meilleurs. C’est la meilleure équipe de la saison, qui a toujours répondu quand elle était dos au mur. »

Et le stress dans tout ça ? « Il est important en ce moment. On est en Finals, le sens de l’urgence est énorme, le stress aussi. Les choses n’ont pas le même goût », répond Tyrese Haliburton. « Après les matches, bons ou mauvais, c’est dur de dormir. Je regarde les vidéos des matches, on s’envoie des messages sur notre groupe de discussions plus que jamais. »

Ne pas avoir de regrets

Le champion olympique 2024 insiste : « il faut tout donner, jouer le plus durement possible, pour ne pas avoir de regret à la fin. C’est de ça dont on parle collectivement ». La chance qu’il a, c’est qu’avec Rick Carlisle et Pascal Siakam, il a deux sources précieuses, deux champions NBA.

« J’ai entendu des histoires sur le coach, pas seulement sur le titre de 2011, mais aussi sur les playoffs qu’il a disputés, les histoires avec Dirk Nowitzki. On parle beaucoup du sacre de 2011, des Finals, de leur manière de répondre. J’avais 11 ans, mais je me souviens avoir haï Carlisle et ces gars-là à l’époque », se souvient le joueur d’Indiana, qui avait pour idole LeBron James. « Quant à Pascal, je dois sans doute l’ennuyer avec toutes mes questions sur les Finals. Je lui en pose continuellement. »

Le meneur de jeu ajoute qu’il échange aussi avec Reggie Miller – « il nous parle tout le temps » – car « partager ces expériences fut très bénéfique pour moi ». « Je le répète, je ne veux pas prendre ce moment pour acquis. Je veux le vivre, mettre ma peau sur la table et ne pas avoir de regrets », conclut-il.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.