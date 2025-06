Alex Caruso et T.J. McConnell, frères d’armes

Du côté de Philadelphie, quelqu’un doit s’arracher les cheveux. Car en 2016, les Sixers comptaient Alex Caruso et T.J. McConnell dans la même équipe de Summer League !

« Je ne pense pas que beaucoup de personnes savent que lui et moi avons joué dans la même équipe en Summer League. C’était ma première année pro et nous étions tous les deux avec les Sixers » se rappelle Alex Caruso. « C’est l’année où ils ont drafté Ben Simmons, et T.J. et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, et je le considère toujours comme un ami d’ailleurs. »

En faire deux fois plus que les autres

Le joueur du Thunder n’a pas été surpris par la performance du Pacer au Game 3. Il en a été frustré mais savait remettre les choses en perspective quand il se souvient de cette équipe de Summer League, dont il a été coupé.

« TJ a joué son jeu hier et il a eu un impact sur le match. Je vois ça depuis des années » soupire-t-il. « On connaît le scouting report sur lui, mais il arrive quand même à trouver un moyen de peser sur le match. »

On peut dire la même chose sur Alex Caruso, les deux hommes étant globalement vus comme des joueurs qui amènent beaucoup d’intensité sans être aussi talentueux que leurs coéquipiers.

« Il y a plusieurs moyens de faire sa place en NBA, et des joueurs comme nous devons en faire deux fois plus. Parfois, la réputation de joueur dur ne rend pas justice à toutes les responsabilités que nous avons. On s’est construit cette identité pour rester dans la ligue » détaille le joueur d’Oklahoma City.

T.J McConnell n’hésitait pas d’ailleurs à expliquer son entrainement individuel d’avant saison pour ce rôle.

« Quand vous vous entrainez pendant l’été, il faut travailler pour être dans la forme de votre vie » explique-t-il. « Jouer un-contre-un tout terrain, trouver un état d’esprit qui vous permet de ne pas être fatigué. Parfois, on dit simplement ‘joue dur’ mais ça demande beaucoup plus que ça. »

Une voie différente

Respectivement dans leur huitième et dixième saisons en NBA, Alex Caruso et TJ McConnell ont aussi montré à la nouvelle génération qu’ils ont été capables d’amener d’autres dimensions dans leur jeu.

« Je l’ai vu développer son jeu, trouver un moyen de rester dans cette ligue, et j’ai suivi la voie qu’il a tracée » expliquait un Alex Caruso admiratif. « Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que pour jouer en NBA, vous devez exceller dans un domaine. Vous ne restez pas en NBA si vous n’avez pas ça. Et si vous excellez uniquement dans deux secteurs du jeu, vous allez certainement devoir jouer plus dur que les autres pour compenser le reste. Être un meneur de petite taille qui ne shoote pas vraiment en NBA, c’est dur. Mais il est rapide également, il est très intelligent, c’est une peste en défense qui va faire des interceptions et avoir un esprit de compétiteur pendant tout le match. C’est impressionnant de pouvoir faire ce qu’il faut. »

En décrivant T.J. McConnell, Alex Caruso s’est également décrit. Les deux joueurs sont formés sur le même moule, ont eu un parcours similaire et, contre toute attente, font partie ensemble des joueurs clés de ces NBA Finals.

Propos recueillis à Indianapolis.