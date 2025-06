Le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga inflige au Lynx sa première défaite

Le 27 mai, le Storm tombait de cinq points face au Lynx malgré le très bon match de Gabby Williams à 20 points et 6 rebonds. Et pour cette seconde confrontation entre les deux équipes, la Française a encore brillé.

Durant le premier quart-temps, avec sa compatriote Dominique Malonga, elle permet à Seattle de prendre cinq points d’avance après 10 minutes de jeu, malgré les 12 points de Napheesa Collier dans le premier acte.

Pourtant, c’est lorsque la potentielle MVP part s’asseoir sur le banc que le Lynx reprend les commandes et mène même d’un point à la mi-temps (49-48). Une avance qui atteint les 11 unités avant le réveil du Storm porté par Nneka Ogwumike. Seattle passe un 15-2 conclu par un tir à mi-distance de Dominique Malonga (8 points, 4 rebonds, 2 passes) pour prendre l’avantage (64-62).

Un money-time serré

Fort de ce momentum, Seattle prend quatre points d’avance à un peu plus de quatre minutes du terme après un « alley-oop » entre Erica Wheeler et Gabby Williams. Sauf que le Lynx parvient encore à répondre grâce un panier avec la faute d’Alanna Smith et un « lay-up » de Kayla McBride.

En théorie, ce tir aurait dû permettre à Minnesota de prendre l’avantage, mais il a été annulé à cause d’une violation de l’horloge des 24 secondes. Un coup dur pour les joueuses de Cheryl Reeve puisque, de l’autre côté, Skylar Diggins-Smith met un tir à 3-points pour donner deux possessions d’avance à Seattle.

Le Lynx garde toutefois espoir grâce à un tir primé de Kayla McBride qui ramène les siennes à une longueur (85-84). Si Minnesota s’accroche, Erica Wheeler se charge de plier la rencontre d’abord avec un tir de loin puis deux lancers francs et un « lay-up » qui permet au Storm de prendre le large

Ainsi, Seattle s’impose 94-84 derrière les 21 points et 10 rebonds de Nneka Ogwumike, les 20 points d’Erica Wheeler, sans oublier les 12 points, 8 rebonds et 7 passes de Gabby Williams.

Côté Lynx, les 25 points de Napheesa Collier n’auront pas pu sauver Minnesota qui a été contraint de lâcher son premier match de la saison, mettant ainsi fin à une série de neuf succès consécutifs.

