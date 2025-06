Décès de David Greenwood (1957-2025)

Il n’était pas l’ancien joueur le plus connu mais son nom n’est jamais loin de certains des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. En effet, à 68 ans, David Greenwood a disparu dimanche dernier, après s’être battu contre un cancer.

Sa carrière commence en 1975 à UCLA, en NCAA. L’intérieur est l’une des dernières recrues du mythique coach John Wooden, qui quitte la faculté la même année. Saison après saison, David Greenwood monte en puissance et, après 118 matches à l’université, il affiche 14.8 points et 8.7 rebonds de moyenne.

Il est alors drafté en deuxième position en 1979 par les Bulls, derrière un certain Magic Johnson… Il réussit sa première saison – qui sera sa meilleure en carrière – avec 16.3 points et 9.4 rebonds par match. Chicago ne dispute qu’une fois les playoffs lors de ses cinq premières saisons. Puis, en 1984, un renfort arrive : Michael Jordan.

Les deux joueurs se retrouvent sous le même maillot pendant une saison, avant le départ de David Greenwood pour San Antonio en 1985, en échange de George Gervin.

Suivent des passages par Denver et Detroit en fin de carrière. C’est d’ailleurs avec les Pistons, en 1990, dans un rôle moindre et aux côtés de Isiah Thomas et Joe Dumars, qu’il remporte le titre, face aux Blazers.

En 823 matches en NBA, entre 1979 et 1991, l’intérieur aura compilé 10.2 points et 7.9 rebonds de moyenne.

David Greenwood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1979-80 CHI 82 34 47.4 14.3 81.0 2.7 6.7 9.4 2.2 3.8 0.7 2.6 1.6 16.3 1980-81 CHI 82 33 48.6 0.0 74.8 3.0 5.9 8.8 2.7 3.4 0.9 2.3 1.5 14.4 1981-82 CHI 82 36 47.3 0.0 82.5 2.3 7.2 9.6 3.2 3.6 0.9 2.2 1.1 14.6 1982-83 CHI 79 30 45.5 0.0 70.8 2.8 6.9 9.7 1.9 3.3 0.7 2.0 1.1 10.0 1983-84 CHI 78 35 49.0 0.0 73.7 2.7 7.3 10.1 1.8 3.4 0.9 1.9 0.9 12.2 1984-85 CHI 61 25 45.8 0.0 71.3 1.8 4.6 6.4 1.3 3.1 0.6 1.0 0.3 6.1 1985-86 SAN 68 28 51.0 0.0 77.2 2.2 5.6 7.8 1.3 3.0 0.5 1.7 0.8 7.9 1986-87 SAN 79 33 51.3 50.0 78.5 3.2 6.7 9.9 3.0 3.1 0.9 2.0 0.6 11.6 1987-88 SAN 45 28 46.0 0.0 74.8 2.0 4.6 6.7 2.2 3.0 0.7 1.6 0.5 8.6 1988-89 * All Teams 67 21 42.3 0.0 75.0 2.1 3.9 6.0 1.4 3.0 0.7 1.4 0.8 7.0 1988-89 * SAN 38 24 42.5 0.0 80.0 2.4 3.8 6.3 1.5 3.2 0.8 1.5 0.6 7.7 1988-89 * DEN 29 17 41.9 0.0 67.6 1.7 4.0 5.7 1.4 2.7 0.6 1.2 1.0 5.9 1989-90 DET 37 6 42.3 0.0 55.2 0.7 1.5 2.1 0.3 1.1 0.1 0.4 0.2 1.6 1990-91 SAN 63 16 50.3 0.0 73.4 1.0 2.5 3.5 0.8 2.7 0.5 1.1 0.4 3.8 Total 823 28 47.7 13.8 76.5 2.3 5.6 7.9 2.0 3.2 0.7 1.8 0.9 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.