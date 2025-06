Le basket féminin surfe sur une vague de popularité de grande ampleur et Jordan Brand ne pouvait pas passer à côté alors que Nike et Puma ont déjà commencé à dégainer leurs modèles « signature ». En attendant Angel Reese avec Reebok, on compte notamment Sabrina Ionescu et A’ja Wilson pour Nike, ainsi que Breanna Stewart avec Puma. Pour apporter sa touche, la marque de MJ a donc dégainé la Jordan Heir, premier modèle destiné au public féminin !

Pour ce nouveau coloris, le modèle a choisi d’honorer la fac de Duke, plutôt que North Carolina, UNC étant la fac dans laquelle Michael Jordan a brillé avant d’entrer en NBA. Il faut dire qu’aujourd’hui, plusieurs égéries de la marque sont issues de Durham, que ce soit Jayson Tatum ou Zion Williamson, qui ont tout les deux leur modèle signature, ou encore Paolo Banchero, qui a lui aussi inspiré un coloris de la Jordan Heir.

Cette fois, la tige entre cuir, mesh et TPU se pare donc de ce blanc et bleu foncé « made in » Duke avec des touches de noir pour compléter le tout sur la partie supérieure notamment. Pas de finition ou logo particulier, mais l’effet « Blue Devils est bien là.

La Jordan Heir « Duke » devrait investir le marché mondial pour la rentrée. Son prix devrait tourner autour des 110 dollars aux Etats-Unis.

(Via SneakerNews)