Shai Gilgeous-Alexander est bien au rendez-vous

Depuis le début des playoffs, Shai Gilgeous-Alexander est toujours plus performant de série en série. Il avait marqué 27.8 points de moyenne contre les Grizzlies, 29.7 face aux Nuggets et 31.4 contre les Wolves. Enfin, depuis le début des Finals, il est à 36 points de moyenne. Le niveau et la pression montent, le MVP 2025 aussi.

« On le sait, avec lui, on peut annoncer qu’il va marquer 34 points dans le prochain match, avant même qu’il ne soit dans l’avion », ne peut que constater Rick Carlisle, après la performance du Canadien dans le Game 2. « C’est un joueur qui va marquer des points. On doit trouver un moyen de lui rendre les choses difficiles. »

Ne pas changer une formule gagnante

Car s’il est monté d’un ou deux crans depuis la fin de saison régulière et au fil des séries en playoffs, on n’a pas l’impression que Shai Gilgeous-Alexander soit différent. Sans strass ni paillettes, il continue de jouer comme il l’a toujours fait. Une maille à l’endroit, une maille à l’envers en somme.

« Oui, ce n’est pas surprenant. Il fait ce qu’il sait faire. Il continue de progresser, de s’améliorer et élève son niveau devant chaque obstacle », confirme Mark Daigneault. « Il n’est pas le MVP par hasard », rappelle Myles Turner. « Il va prendre feu, il faut l’accepter. Il s’agit surtout de le ralentir, de limiter les autres joueurs. »

Être un métronome, cela va très bien au MVP. Après tout, pourquoi changer une formule qui fonctionne aussi bien ?

« Je suis moi-même. Je ne vais pas essayer de réinventer la roue ou de changer d’état d’esprit. J’attaque le match de la même manière », confie « SGA ». « Pour l’instant, j’ai fait du bon boulot. J’échangerais bien mes points pour deux victoires, c’est sûr, mais on est dans cette situation et on ne peut pas revenir en arrière. On peut seulement améliorer notre futur. Je suis concentré là-dessus. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.