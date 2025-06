Tyrese Haliburton cherche la clé face à la défense d’Oklahoma City

Tout le monde, et l’histoire avec, retiendra son shoot de la victoire dans le Game 1 des Finals, mais Tyrese Haliburton n’avait pas réalisé un grand premier match, inscrivant seulement 14 points. Et ce n’est pas le Game 2 qui va inverser la tendance, puisque le meneur a terminé avec 17 points à 7/13 au shoot et 5 ballons perdus.

Surtout, il a marqué 12 points dans le dernier quart-temps, alors que la partie était pliée en faveur du Thunder. Après deux matches, Tyrese Haliburton tourne donc à 15.5 points de moyenne à 50% de réussite au shoot et 33% à 3-pts. Ce n’est pas mauvais, mais ce n’est pas non plus le meilleur niveau du All-Star (4 ballons perdus de moyenne pour 6 passes).

« Il y a plus que les points dans le basket. Tout le monde doit faire mieux et ça démarre avec les meilleurs joueurs, c’est-à-dire Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et Myles Turner », indique Rick Carlisle pour évoquer la performance de son meneur de jeu. « Les gens ne devraient pas seulement regarder les points et passes, ni le juger avec ça. Notre équipe n’est pas comme ça : on a un écosystème qui fonctionne ensemble. On doit marquer plus de points que l’adversaire, après, qui et comment on les marque, ce n’est pas important. »

La défense du Thunder a-t-elle trouvé une nouvelle méthode pour éteindre la star des Pacers pendant trois quart-temps ? « Non, ils sont comme ça en défense », répond le principal intéressé. « Ils ont plusieurs défenseurs à proposer, qui sont physiques et avec des arbitres qui les laissent un peu plus jouer. Je dois faire mieux. Je dois trouver une façon d’être meilleur en début de match. »

La solution passe-t-elle par plus de jeu sans ballon ?

Comment expliquer ce petit coup de chaud en dernier quart-temps alors ? Le fait de moins porter la balle, de jouer un peu plus loin du ballon peut-il expliquer les espaces trouvés ?

« On a eu un peu de réussite quand je joue un peu plus loin du ballon plutôt que de jouer avec un pick-and-roll très haut sur le parquet. Je suis bien quand je fais ça, mais cela permet à leur défense de bloquer la raquette. Ils ont volé des ballons comme ça. J’ai perdu quelques ballons bêtes ainsi », analyse Tyrese Haliburton.

On peut penser à son retour en zone en première période ou à un marcher en seconde. « Ils proposent plusieurs styles, parfois ils font des grosses prises à deux, parfois, c’est moins tranchant. En seconde période, quand on est autant mené, on peut choisir d’aborder le match différemment. Depuis deux matches, j’apprends à choisir mes positions. »

Surtout que le Thunder n’est pas uniquement focalisé sur lui, avec un plan anti-Haliburton. « Ce n’est pas notre style de cibler uniquement un joueur », confirme Mark Daigneault. « C’est une équipe conceptuelle donc il faut une défense conceptuelle face à eux. Si on défend comme ça, il y a un effet sur tout le monde. »

Ce que confirme Pascal Siakam.

« Ils sont très agressifs, notamment sur Tyrese, mais sur tout le monde aussi. Ils mettent la pression. On doit être plus tranchant avec le ballon, on doit trouver un moyen d’être plus agressif, plus offensif », conclut le Camerounais.