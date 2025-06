Aaron Wiggins et Alex Caruso, les autres bourreaux des Pacers

En 20 et 27 minutes de jeu, Aaron Wiggins et Alex Caruso ont marqué plus de points que chacun des cinq titulaires d’Indiana. À eux deux, ils ont également marqué cinq points de plus que le banc des Pacers.

« Ils nous ont causé beaucoup de problèmes, » confirmait Rick Carlisle après la rencontre. « Ils ont été adroits, mais ils ont aussi sprinté en transition, ils ont attaqué le cercle, ils savent quand et où couper dans la raquette donc ils peuvent vous faire mal de plusieurs façons. »

Effectivement, Aaron Wiggins et Alex Caruso ont souvent été à la finition de mouvements collectifs du Thunder que nous n’avions pas vu lors du premier match. Mark Daigneault expliquait après la rencontre que ses joueurs et son staff avait besoin de « ressentir » les Pacers pour pouvoir progresser lors du Game 2 : « Ils jouent un style vraiment différent des autres équipes que nous avons affrontées dans ces playoffs ».

Si tout le monde se focalise sur l’attaque des Pacers, leur identité défensive est également unique. Ils mettent beaucoup de pression sur le porteur, ils sont physiques, et ils n’hésitent pas à défendre tout terrain. Cette nuit, les joueurs de Thunder étaient plus incisifs pour obliger la défense d’Indiana à effectuer des rotations.

Shai Gilgeous-Alexander a donné le ton en cherchant à mettre deux pieds dans la raquette avant de pouvoir ressortir la balle vers ses coéquipiers pour trouver des tirs ouverts.

« J’ai été meilleur dans mes percussions ce soir et je pense que, collectivement, nous avons été meilleurs également. Lors du Game 1, nous avons été un peu trop statiques, la balle n’avait pas assez bougé, » décrivait le MVP. « Ce soir, on avait simplement une meilleure fluidité en attaque. Nous étions plus en rythme. »

« Tout le monde parle de son scoring et de son efficacité, mais quand il s’assure que tout le monde soit impliqué, c’est là que nous sommes à notre meilleur niveau, » décrivait Aaron Wiggins.

Aaron Wiggins a saisi sa chance

Dans sa quatrième saison à OKC, Aaron Wiggins n’en finit plus d’évoluer. Petit à petit, il a fait sa place dans la rotation de Mark Daigneault. L’entraineur tenait d’ailleurs à souligner son importance cette saison.

« Il a été excellent ce soir et il est un pion essentiel pour nous depuis le début de la saison et des playoffs, même si son rôle peut varier de match en match, « expliquait l’entraineur. « Il a été énorme à Denver lors du Game 4, et ce soir c’était pareil. Il n’est rentré qu’en toute fin de premier quart-temps, mais il a joué avec confiance et assurance. Il fait preuve d’un grand professionnalisme. »

« C’est le boulot le plus dur de la NBA. C’est quelque chose que l’on sous-estime, » ajoute Jalen Williams au sujet du temps de jeu et du rôle fluctuants d’Aaron Wiggins. « C’est vraiment difficile de rester prêt à jouer quand vous ne savez pas quand vous allez en avoir l’opportunité. Pouvoir livrer la performance qu’il vient de livrer lors du plus gros match qu’il n’ait jamais joué… Ça en dit long sur le type de joueur qu’il est. »

Aaron Wiggins, tout comme Alex Caruso, faisait partie du cinq d’OKC qui a fait l’écart en début de deuxième quart-temps. Il a marqué 8 de ses 18 points dans cette période, dont deux tirs primés de suite. « On a trouvé un rythme des deux côtés du terrain. On a enchainé les stops, on a pu courir en transition, j’ai mis quelques tirs et les gars ont continué à me chercher tout au long du match, » décrivait-il.

Alex Caruso, le lapin Duracell

L’énergie de la rencontre a complètement basculé en faveur d’Oklahoma City dans les six premières minutes de ce deuxième quart-temps. Dans ce domaine, c’est souvent Alex Caruso qui fait office de catalyseur pour ses coéquipiers. Il a haussé l’intensité et tout le monde a suivi.

« On sait que chaque soir, il va jouer à 200% » disait Chet Holmgren au sujet de son coéquipier. « Peu importe son âge, il joue comme lorsqu’il était plus jeune et c’est contagieux. C’est aussi un joueur super intelligent, capable de comprendre ce que l’adversaire essaie de faire et de le communiquer à tout le monde sur le terrain. »

« Je ne sais pas jouer à 75% de mes capacités, » confirmait Alex Caruso. « Que ce soit le premier match de la saison ou le deuxième match des Finals, je vais jouer avec le même style et je vais me donner à fond. »

Outre cette énergie et l’impact qu’il apporte à la défense du Thunder, Alex Caruso a également été précieux en attaque et adroit, avec un 4/8 à 3-points, après avoir raté trois de ses quatre tentatives lors du premier match.

Si Obi Toppin et T.J. McConnell avaient été déterminants dans la victoire des Pacers lors du Game 1, cette nuit c’est l’apport complémentaire du duo Aaron Wiggins – Alex Caruso qui a permis au Thunder de l’emporter si facilement.

Propos recueillis à Oklahoma City.