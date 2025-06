Le Connecticut Sun plonge face aux Mystics de Brittney Sykes

Dernier de l’Est, le Connecticut Sun pouvait refaire le plein de confiance à l’occasion de son déplacement à Washington, qui n’est pas non plus au mieux. Mais les joueuses de Rachid Méziane sont encore tombées sur une Brittney Sykes en grande forme afin de guider les Mystics jusqu’à une victoire nette et sans bavure (104-67).

Après avoir passé 27 points lors du premier match remporté par Washington dans le Connecticut (90-85), l’arrière de 31 ans a cette fois compilé 28 points à 6/12 au tir (14/15 au lancer-franc) et 6 passes décisives.

Brittney Sykes bouillante en troisième quart-temps

Aux côtés de Tina Charles, les scoreuses Marina Mabrey et Jaelyn Brown ont fait illusion pendant un quart-temps (28-21) avant de plonger, laissant les Mystics prendre le large au score. Le collectif de Washington tournait à plein régime pour terminer à +14 à la pause (50-36). Ce fut ensuite le moment pour Brittney Sykes de passer la vitesse supérieure avec 17 points inscrits dans le seul troisième quart-temps, dont deux gros tirs à 3-points en fin de période pour éteindre définitivement le Sun, relégué à 25 longueurs à dix minutes du terme (78-53).

C’est donc Washington qui s’offre un bol d’air grâce à ce troisième succès en neuf matchs. La donne se complique en revanche pour Connecticut qui va recevoir Chicago dimanche dans un duel du bas de tableau à ne pas rater.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.