Trae Young « à fond » derrière le Thunder

« Ça va être une belle finale pour nous, les fans du Thunder. » Trae Young affiche sans détour sa préférence pour l’équipe basée à Oklahoma City, qui vient de démarrer sa finale NBA face aux Pacers par une défaite. Le positionnement du meneur des Hawks n’a rien de surprenant quand on connaît les liens existants entre la région et lui.

Trae Young est né à Lubbock, au Texas, où son père était une star du basket à Texas Tech. Mais le quadruple All-Star a grandi à Norman, dans l’Oklahoma. Là où il a connu l’école primaire, le collège, le lycée, puis l’université.

Et là où il a pu suivre ses premiers matchs NBA, du temps où les New Orleans Hornets de Chris Paul y avaient été relocalisés à la suite de l’ouragan Katrina, pendant les saisons 2005-2006 et 2006-2007. L’occasion d’observer de près les stars ou stars en devenir de la ligue qui évoluaient à sa position.

« Je savais que je devais prendre exemple sur certains joueurs. Mon joueur préféré en grandissant était Steve Nash. J’ai eu la chance de m’entraîner avec lui à quelques reprises lors de ma saison rookie. Mais Chris Paul est probablement mon tout premier souvenir marquant comme fan de NBA, le premier joueur que j’ai vraiment suivi. Le voir ici, à OKC, et le voir devenir rookie de l’année, ça a été une énorme source d’inspiration pour moi », témoigne-t-il sur Andscape.

Russell Westbrook le chambre sur son amour pour OKC

Trae Young a par la suite été aux anges lorsque les Sonics ont déménagé à Oklahoma City pour devenir le Thunder en 2008. Le joueur vedette de l’université de l’Oklahoma demandait aussi souvent possible à son père, Rayford, de l’emmener tôt aux matchs de la nouvelle franchise pour pouvoir suivre l’échauffement de Stephen Curry ou des jeunes vedettes locales Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook.

« Tous les grands joueurs qui sont passés ici me taquinent encore à ce sujet. Comme Russ, à chaque fois qu’il me voit, il parle de l’amour que j’ai pour l’Oklahoma, de l’amour qu’on a tous pour l’Oklahoma et pour les gens d’ici », rapporte le meneur de jeu qui a même une rue à son nom à Norman, où il vient de construire une maison, en plus de ses logements à Atlanta et Los Angeles.

Hot take but not.. OKC fans are louder than Knick fans.

Happy Sunday! — Trae Young (@TheTraeYoung) May 18, 2025

Pour cette finale NBA, il trouverait « surprenant » que ses favoris ne l’emportent pas. « Je suis à fond derrière le Thunder. Shai (Gilgeous-Alexander) était juste à côté de moi lors du All-Star Weekend 2025. Nos casiers étaient côte à côte. On parlait de nos enfants, de là où il vit. Et oui, je lui ai dit : ‘J’espère que vous gagnerez si ce n’est pas nous.’ » Mais je ne serai pas dans la parade ni rien de tout ça. Je vais la regarder, la suivre, et la vivre à distance », se projette déjà Young.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.