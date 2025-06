Pour Dwyane Wade, Tyrese Haliburton est une vraie superstar

Le nouvel exploit de Tyrese Haliburton dans le « money time » a marqué les esprits. C’est encore un shoot décisif dans ces playoffs pour le meneur de jeu des Pacers, mais cette fois, c’est au plus haut niveau possible : en Finals. De quoi créer l’enthousiasme chez Dwyane Wade, qui s’est filmé lors de ce tir de la gagne.

« C’est l’un des plus grands matchs que j’ai regardés en tant que fan », a réagi le MVP des Finals 2006. « Tyrese Haliburton est une putain de superstar. Plus de doute désormais. Il faut imaginer quand on n’est pas dans le rythme, qu’on n’a pas eu de paniers faciles, ni de lancers-francs, qu’on n’a pas de rythme. Donc prendre et mettre ce shoot, c’est très fort. Allen Iverson aurait sans doute dit que c’est un sacré enfoiré. »

Le triple champion NBA (2006, 2012 et 2013) est bien placé pour saisir l’importance et la portée d’un tel tir dans une carrière. « Toute personne qui a joué au basket, qui a touché un ballon, a rêvé de marquer un panier de la gagne dans le match le plus important de sa vie. Il a inscrit un panier de la victoire en Finals », admire-t-il.

De quoi faire entrer « D-Wade » dans le fan club du joueur d’Indiana. « Je vais me prendre son maillot. J’ai besoin de le faire signer. Ce gars a quelque chose. On veut tous sa clutchitude », conclut-il.