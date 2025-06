Une brillante Marina Mabrey offre au Sun de Rachid Méziane une deuxième victoire

Le Connecticut Sun sortait d’une très grosse défaite (100-52) face au New York Liberty. Et de retour à la maison, après plusieurs jours de repos, les joueuses de Rachid Méziane avaient clairement envie de se rattraper.

« Il n’y a pas grand-chose à dire » explique Marina Mabrey. « Nous sommes toutes des compétitrices. Perdre de 50 points, ça m’a énervé toute la semaine. Nous l’étions toutes. En regardant le match contre New York, j’ai foiré les deux premières actions, ça a donné le ton et ça n’a pas aidé notre équipe. Je devais donner la bonne direction pour l’équipe. Je peux faire ce que je sais faire, mais si je ne rends pas les autres meilleures, ça n’aidera pas l’équipe. »

Même si elle voulait quitter la reconstruction de Connecticut en amont de la saison, Marina Mabrey a ainsi réagi en patronne, en inscrivant 34 points (13/22 dont 3/8 de loin) pour porter le Sun à la victoire face au Dream.

« Ce qui s’est passé à New York ne nous définit pas, c’est la façon dont nous avons répondu ce soir qui nous définit »

C’est la deuxième victoire (84-76) de la campagne pour Connecticut (2-6) et la première à domicile, alors que ça met fin à une série de quatre succès consécutifs pour Atlanta (5-3).

« Aucune de nous ne voulait perdre comme ça » explique Bria Harthley, qui compile 11 points et 6 passes, en référence à la fessée reçue à New York. « On est revenues et on s’est remises au travail directement. Notre premier entraînement, les coachs nous ont mises au défi. Nous nous sommes regroupées et c’est ce que nous devons faire. »

Brittney Griner (18 points), Rhyne Howard (18 points) et leurs coéquipières n’ont pourtant pas lâché, et il a fallu que Marina Mabrey mette le couvercle, avec l’aide de la rookie Aneesah Morrow.

« Ce n’était pas simple. Ce n’est jamais simple » conclut Rachid Méziane. « Je suis fier de mon équipe. Nous sommes restés concentrés pendant 40 minutes. Je suis heureux de la façon dont nous avons répondu. Ce qui s’est passé à New York ne nous définit pas, c’est la façon dont nous avons répondu ce soir qui nous définit ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.