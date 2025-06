Le Mercury renverse les Valkyries de Janelle Salaün et Carla Leite

Les Golden State Valkyries se rendaient chez le Phoenix Mercury pour tenter de mettre fin à leur série de trois défaites consécutives. Pendant 36 minutes, les joueuses de Nathalie Nakase ont maîtrisé cette solide équipe du Mercury grâce à leur très bon collectif où cinq joueuses ont passé la barre des 10 points tandis que Janelle Salaün a fini la rencontre avec 9 unités à 4/6 quand Carla Leite se contente d’un point en sept minutes.

Sauf qu’à 3 minutes 15 du terme, tout s’écroule pour Golden State. Les Valkyries mènent de six points (76-68) avant que la rookie Lexi Held (24 points) n’inscrive un « lay-up » pour ramener le Mercury à six longueurs. Ce panier marque le début d’un run de 18-1 en faveur de Phoenix pour boucler la rencontre. Golden State laisse totalement filer le match tandis que cette même Lexi Held rentre un tir à 3-points pour donner l’avantage au Mercury.

Phoenix finit par s’imposer 86-77 pour enchaîner un sixième succès en neuf rencontres, alors que l’équipe doit pourtant toujours faire sans Alyssa Thomas et Kahleah Copper.

« Nous sommes une équipe qui n’abandonne jamais », commente Lexi Held. « Nous voulons gagner chaque match même si parfois, comme ce soir, le rendu n’est pas joli à voir. Il nous reste encore beaucoup de choses à corriger. »

Une rookie en pleine confiance

Si Satou Sabally a brillé avec 19 points et 7 rebonds, la joueuse du match est donc sans aucun doute Lexi Held, avec ses 24 points, son record en carrière, à 7/15 au tir et 4/9 de loin, le tout en sortie de banc. Aucune rookie n’a inscrit plus de points cette saison en WNBA. L’ancienne joueuse de PEAC-Pécs (Hongrie) enchaîne une seconde belle performance après avoir mis 16 points face au Lynx, plus tôt dans la semaine.

« La confiance vient de l’entraînement », explique la rookie du Mercury. « J’ai la chance d’avoir de bonnes coéquipières et de bons entraîneurs. Toutes les personnes présentes dans l’organisation sont importantes pour moi. Cela fait du bien de se sentir dans un endroit où les gens comptent sur vous. »

« Je vois tous les jours à quel point elle travaille dur », complète Satou Sabally. « Elle n’est pas juste forte en attaque, elle s’illustre aussi en défense où elle verrouille les joueuses adverses. C’est une joueuse très intelligente. »

Lexi Held aura l’occasion de confirmer ce samedi, avec la réception du Seattle Storm de Gabby Williams.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.