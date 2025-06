En titularisant Cason Wallace, Mark Daigneault s’était pourtant adapté aux Pacers

On pouvait se douter en amont de ces Finals 2025 que le Thunder jouerait peu avec son duo intérieur Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein face à ces Pacers, tant le rythme allait être difficile à suivre pour le duo.

Mais Mark Daigneault a choisi une voie encore plus drastique en titularisant carrément Cason Wallace à la place d’Isaiah Hartenstein. Les deux « big men » n’ont même pas été associés de la rencontre et Oklahoma City a carrément fini sans intérieur, avec Shai Gilgeous-Alexander, Alex Caruso, Lu Dort, Cason Wallace et Jalen Williams.

« Avoir Cason sur le terrain, ça nous apportait un autre défenseur extérieur face à Haliburton et Nembhard, et c’était l’idée » explique le coach. « Notre cinq majeur a été fluide toute la saison. Cason a démarré une quarantaine de matchs (43) et nous avons changé de cinq des millions de fois. Nous ne l’avions pas encore fait en playoffs. Mais c’est pour ça que nous le faisons en saison régulière, pour que ça ne soit pas un tremblement de terrain. »

De la communication en amont

Isaiah Hartenstein, limité à 17 minutes pour 9 points et 9 rebonds, ne s’en formalisait d’ailleurs pas.

« J’étais globalement au courant. Mark fait un excellent boulot pour communiquer, donc on en avait parlé, hier je pense… Je suis là pour faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Je fais confiance à Mark et ça a fonctionné dans le passé. Cason a été incroyable depuis le début des playoffs. Il a été incroyable à chaque fois qu’il a été titulaire en saison régulière. Donc je ne crois pas que ce soit la raison de notre défaite. On a contrôlé le match, tout le match. C’est plus comme contre Denver, quand on a laissé filer la rencontre. Et c’est de la responsabilité des joueurs. »

À entendre Mark Daigneault, l’expérience devrait ainsi continuer.

« Les gars se sont bien adaptés. On a bien débuté les mi-temps. On verra dans quel sens va la série. On a beaucoup d’options, on va tout regarder. On va tout regarder pour nous donner la meilleure chance de gagner. »