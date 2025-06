Pour Rick Carlisle, les stars ont changé de visage en NBA

Pendant la saison régulière, la question du nouveau visage de la NBA s’est souvent invitée dans les débats. Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander ayant fait leur place à côté de Nikola Jokic, LeBron James ou Stephen Curry, pour en prendre le relais ensuite. Mais est-ce important ? Rick Carlisle, ancien joueur, en sait quelque chose.

« J’ai été drafté en 1984, au milieu de l’explosion de la NBA avec Magic Johnson et Larry Bird. Ce furent ces deux-là puis Michael Jordan ensuite, pendant quelque années », rappelle le coach des Pacers, qui a ensuite pris les commandes d’un banc au début des années 2000, avec Shaquille O’Neal, Kobe Bryant ou Allen Iverson.

Mais avec ces Finals entre le Thunder et les Pacers, n’assiste-t-on pas à une révolution ? « Les choses changent. La construction des équipes semble évoluer dans une direction légèrement différente, si ce n’est de manière significativement différente », précise Rick Carlisle. « Il y aura toujours des stars mais l’identification à une équipe pourrait devenir plus important que le simple aspect des stars. »

« On passe d’une ligue où l’isolation domine à une ligue plus collective »

Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton incarnent et symbolisent le style de leur équipe, ce dernier étant totalement lié à la star en question. La symbiose est totale, contrairement à des associations de All-Stars qui peuvent ne pas fonctionner et n’avoir aucune identité forte, sauf celle d’être un « Big Three ».

L’entraîneur d’Indiana tempère toutefois : il ne faut pas tirer de conclusion trop rapides sur un seul duel en Finals.

« Il faut voir dans le temps car tout peut vite changer », précise-t-il pour finir. « La ligue est en forme en ce moment car il y a beaucoup de jeunes talents, qui ont de la personnalité, qui sont de grands promoteurs du basket avec leur façon de jouer, avec leur joie et leur amour. On passe d’une ligue où l’isolation domine à une ligue plus collective. Oklahoma City joue ainsi, on essaie également de le faire et le temps dira si c’est la voie à suivre. Mais LeBron James et Stephen Curry sont toujours la référence, encore aujourd’hui. Ils ont été incroyables. »