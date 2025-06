« J’ai l’impression qu’on me pose souvent cette question », remarque Pascal Siakam, en ouverture de conférence de presse, de nouveau interrogé sur les similarités possibles entre ses Pacers et les Raptors 2019. Une équipe avec laquelle l’ailier-fort a remporté le titre.

Six ans après, le Camerounais est de retour sur la plus grande des scènes avec une formation construite bien différemment. Les Pacers ont misé sur le temps plus long, là où les Canadiens étaient conscients de leur fenêtre de tir réduite en raison du destin de Kawhi Leonard, parti à Los Angeles dans les semaines qui ont suivi le Graal obtenu.

« C’est un mélange de vétérans et de jeunes joueurs, ce qu’on avait aussi en 2019. Oui, il y a pas mal de différences, mais aussi certaines similitudes », convient le joueur de 31 ans, qui en avait 25 au moment de soulever le trophée.

Le 27e choix de la Draft 2016 venait seulement d’exploser, avec un titre de MIP confirmé par une campagne de playoffs – dont la finale NBA face aux Warriors – accomplie. À l’époque, les leaders de l’équipe étaient les Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Marc Gasol, Danny Green…

« Ce que j’ai appris de ces gars-là, c’est qu’on avait toujours le sentiment d’avoir une chance, peu importe la situation. Quand on était menés, 0-2 contre Milwaukee… On a eu des séries vraiment difficiles. Il a fallu aller gagner des matchs à l’extérieur, comme à Philadelphie », se souvient Pascal Siakam dont la formation avait remporté un Game 4 capital sur le parquet des Sixers pour égaliser (2-2) au second tour, avant de s’imposer sur un tir légendaire de « The Klaw ».

L’impression d’avoir tout traversé

Au tour suivant, en finale de conférence, les Bucks avaient parfaitement démarré la série avant de perdre les quatre matchs suivants. « Toutes ces expériences restent avec moi, c’est certain. J’essaie de transmettre cet état d’esprit à mon équipe : même quand on est menés ou quoi qu’il arrive dans un match, il faut toujours jouer de la bonne manière et garder en tête qu’on a toujours une chance », enchaîne le triple All-Star.

Jeune lieutenant offensif en 2019, il a ensuite pris les commandes des Raptors après les départs successifs de Kawhi Leonard, Marc Gasol, Serge Ibaka, Kyle Lowry… Il connaîtra deux autres campagnes de playoffs, sans pouvoir retrouver les hauteurs collectives de 2019, avant d’être transféré en janvier 2024 dans l’Indiana.

« Je dirais que ça a été un parcours incroyable. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, c’est sûr. J’ai beaucoup appris de l’adversité. Ça n’a pas toujours été facile ou beau, et c’est justement ça qui m’a forgé. Aujourd’hui, je suis à un moment de ma carrière où je sais que j’ai à peu près tout traversé en tant que joueur. Il y a eu des hauts et des bas, et c’est ça qui rend le parcours encore plus beau. Je savoure tous ces moments », termine-t-il.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 ☆ TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 ☆ TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 ☆ IND 78 33 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.