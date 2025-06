C’est le grand jour pour OKC et Shai Gilgeous-Alexander ! Les NBA Finals débutent ce soir, et la superstar du Thunder pourrait bien se présenter ce soir avec ce nouveau coloris de sa première chaussure signature, la Converse SHAI 001, à l’occasion du Game 1 face aux Pacers.

SGA a dévoilé cette nouvelle version baptisée « Masi Blue » sur ses réseaux sociaux, expliquant que ce modèle entièrement bleu était une dédicace à son petit frère Thomasi Gilgeous-Alexander, aka « Masi ».

« Dédié à celui qui reste stoïque et aussi froid que la glace sous pression, mon frère Masi. Celle-ci est pour toi », a-t-il écrit sur Instagram, accompagné d’un clip de promotion.

Pour ce qui est de la paire, on découvre déjà le logo « SGA » qui apparaît sur languette et le talon. Son design a été particulièrement recherché, avec les contours d’un 2, son numéro à OKC, mais aussi d’un autre 2 inversé en clin d’œil au numéro 22 qu’il portait à Kentucky.

La tige opte pour un effet épuré et futuriste, dessinée de la main de SGA lui-même. On peut souligner le zip pour recouvrir les lacets et des rembourrages conséquents autour du col comme principales spécificités. On retrouverait également une bulle d’air au niveau de la semelle.

Encore un peu de patience pour la retrouver en rayons, la SHAI 001 n’arrivera pas sur le marché avant le début de la saison prochaine…