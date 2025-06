Plus de tirs, plus d’adresse… Gabby Williams se régale à 3-points

Une petite surprise au classement des meilleures shooteuses de WNBA cette saison. À la 10e place, on trouve Gabby Williams avec 43.6% de réussite après huit rencontres disputées. Surprise, car depuis ses débuts dans le championnat féminin en 2018, elle ne tourne qu’à 28% dans l’exercice.

Elle n’avait d’ailleurs passé la barre des 30% qu’à une seule reprise, l’an dernier, à hauteur de 32.3%. Elle connaît donc un bond en avant de 10 points par rapport à la saison dernière. « Tout le monde savait qu’on devait shooter davantage à 3-points cette année et avec un meilleur pourcentage. On a vu que c’était notre point faible l’an dernier. Donc c’est volontaire de chercher ces tirs à 3-points », remarque-t-elle après sa sortie à 20 points (8/16 aux tirs dont 4/8 de loin) face aux Aces.

En 2024, son Storm était en effet le plus mauvais élève de la ligue en la matière : seulement 28.8% de réussite. Changement total d’ambiance aujourd’hui avec un bien meilleur 35% cette saison (4e en WNBA). Et la Tricolore, troisième scoreuse (14.5 points de moyenne) de sa formation, y est pour beaucoup.

Des progrès validés par sa coach

« La façon dont je les obtiens cette année, avec plus d’espace, plus de mouvement, quand j’ai le temps de me placer correctement quand la défense fait sa rotation… Ça aide pour mon pourcentage. C’est plus lié à la façon dont on fait tourner le ballon qui me permet d’obtenir ces tirs », analyse la joueuse de 28 ans.

Sa coach, Noelle Quinn, y voit « une preuve de la qualité de son travail. Elle joue à un haut niveau, ça vient des Jeux olympiques. L’avoir au camp d’entraînement, dès le premier jour, ça a vraiment compté pour nous. Gabby s’épanouit avec de la confiance et du rythme. »

Sa joueuse est revenue à Seattle après une brillante campagne olympique, terminée avec 15.5 points de moyenne (32% à 3-points) et une magnifique médaille d’argent obtenue face aux Américaines. « C’est ce que j’avais imaginé pour elle, être complètement elle-même, jouant librement, en étant une créatrice, en allant au cercle… Et l’ajout du tir à 3-points : tu dois revenir chaque année avec quelque chose de différent », poursuit sa coach.

Gabby Williams semble l’avoir bien compris.