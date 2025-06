Rick Carlisle convaincu par Tyrese Haliburton dès la Draft 2020

Le 11e choix de la Draft 2018 face au 12e choix de la sélection 2020. Cette finale NBA marque l’affrontement entre deux joueurs – Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton – ne disposant pas de la cote maximale au moment d’être recrutés dans la Grande Ligue.

« On parle d’un gars dont on a douté (par le passé) », situe Rick Carlisle en parlant du sentiment qui a pu se dégager à l’époque de son meneur de jeu actuel. Un doute auquel les Mavs, où évoluait alors le coach des Pacers, n’ont pas été confrontés.

« Quand j’étais à Dallas, on était l’une des rares équipes à penser qu’il était le meilleur joueur de la Draft. On a tout fait pour l’avoir et remonter (dans la sélection). On n’a tout simplement pas réussi », se souvient le technicien, confirmant les intentions évoquées par Mark Cuban en 2023.

« Et quand je vous dis que Mark Cuban a tout essayé… Quand Mark se met quelque chose en tête, il arrive généralement à ses fins. On a fini par avoir Luka Doncic avec le 3e choix. Donnie Nelson et lui avaient une longueur d’avance sur ce coup-là. On n’a pas trouvé le moyen d’obtenir Tyrese », dit encore Rick Carlisle.

Pour mémoire, ESPN avait ainsi parlé d’une offre conséquente : leur 18e (Josh Green) et 31e choix de Draft (Tyrell Terry) en plus d’un certain Jalen Brunson. Malgré ce « package », les Mavs n’avaient pas trouvé preneur et l’arrière d’Iowa State avait filé à Sacramento, sans avoir eu l’occasion d’être associé à Luka Doncic donc.

Un joueur atypique à utiliser

L’année qui a suivi cette Draft, Rick Carlisle était, lui, passé des Mavs à son ancienne équipe, les Pacers. « Rick part à Indiana et quel est le premier échange qu’il fait ? », lâchait Mark Cuban en 2023, en référence à ce transfert d’ampleur, en février 2022, qui avait vu Domantas Sabonis rejoindre les Kings et Tyrese Haliburton les Pacers.

La boucle était bouclée pour le coach. « Ty est différent. J’ai appris tellement avec le temps, des joueurs qui ont des aspects atypiques dans leur jeu. Et l’importance de voir ce qu’ils peuvent faire et de ne pas se focaliser sur ce qu’ils ne peuvent pas particulièrement bien faire. C’était clair au moment où on a obtenu Ty, qu’on avait besoin de l’entourer avec du tir, de la dureté », remarque le coach.

« Il connaissait le travail qui l’attendait, qu’il devait devenir plus costaud et qu’il allait passer par la toute la gamme des hauts et des bas. Je suis très fier de la façon dont il a tenu bon pendant les moments difficiles. Personne ne saura jamais à quel moment cela a été difficile au début de l’année pour lui. Mais, malgré tout, il a continué à jouer, à croire en lui », salue Rick Carlisle dont le flair a été récompensé.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.