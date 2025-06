WNBA | A’ja Wilson et Allisha Gray élues meilleures joueuses de la semaine

La deuxième semaine de compétition est déjà bouclée en WNBA, l’occasion de mettre à l’honneur A’ja Wilson et Allisha Gray, élues meilleures joueuses de leurs conférences respectives sur les matchs entre le 26 et le 1er juin.

À l’Ouest, A’ja Wilson décroche un 23e titre de « Player Of the Week » en carrière, soit le quatrième meilleur total de l’histoire de la ligue, derrière Tina Charles (32), Candace Parker (27), et Elena Delle Donne (24).

L’intérieure des Las Vegas Aces a sorti son premier match de mammouth de la saison en ayant compilé 35 points, 13 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres face aux Los Angeles Sparks, et a enchaîné avec une bonne sortie face au Seattle de Dominique Malonga, afin de finir la semaine avec une moyenne de 27 points, 10 rebonds, 4.5 passes décisives, 3.0 interceptions et 3.5 contres pour deux victoires à la clé.

South Carolina dans la lumière

À l’Est, c’est Allisha Gray, son ancienne coéquipière à la fac de South Carolina (2015-2017) qui a été récompensée. C’est un petit événement puisque c’est une première pour une joueuse du Dream d’Atlanta depuis 2022 !

Pour le coup, c’est amplement mérité puisque l’arrière de 30 ans a elle aussi sorti deux gros matchs, à 26.5 points, 4.5 rebonds, and 4 passes décisives de moyenne avec un joli 62.5% d’adresse à 3-points.

Allisha Gray s’est notamment fendue d’un record en carrière à 28 points dont 21 en deuxième mi-temps d’un succès renversant face à Seattle, Atlanta ayant compté jusqu’à 17 points de retard avant finalement de s’imposer 94-87.