Les origines de Devin Booker sur la Nike Book 1 « Moss Point »

La Nike Book 1 poursuit sa mue avec un nouveau coloris mettant en lumière le parcours de Devin Booker. Avant Kentucky, et l’université, il y a ainsi eu le lycée, et Moss Point, où le scoreur des Suns a fait ses armes.

Ce coloris se présente avec une empeigne bleu clair entre textile et cuir, avec des finitions en gris, et une semelle beige. On note également la présence d’un motif « étiquette » figurant sur la languette, avec notamment l’inscription « made in Moss Point », mais aussi l’inscription « Yes Ma’am » / « No Sir » qu’on retrouve sur le talon. Enfin, c’est le grand retour de la tirette « Pages » qui avait été retirée des coloris précédents.

La Nike Book 1 “Moss Point” est disponible sur le site de Basket4Ballers au prix de 150 euros.