L’avantage du terrain n’est pas un vain mot pour le Thunder

Oklahoma City n’est pas surnommé « Loud City », la ville bruyante, pour rien. Le Paycom Center, la salle du Thunder, est depuis de nombreuses saisons une des atmosphères les plus ferventes de la ligue, et peut devenir un calvaire pour les adversaires d’OKC.

C’est notamment le cas cette saison, alors que l’équipe locale signe un exercice de très haute volée. À domicile, le Thunder est quasi intouchable en 2024/25, un atout non négligeable à seulement quatre victoires du titre.

Avec 35 victoires pour 6 petites défaites, le Thunder possédait le meilleur bilan à la maison de la ligue durant la saison régulière, une victoire devant les Cavaliers. Cet avantage n’a pas faibli durant les playoffs, bien au contraire même. En neuf réceptions, OKC s’est imposé à huit reprises.

Sa seule défaite ? Le tir d’Aaron Gordon décisif dans le Game 1 contre les Nuggets. Une piqûre de rappel salutaire au milieu de rencontres sens unique. Le Thunder s’est imposé d’au moins 30 points à quatre reprises durant ces playoffs, à chaque fois à domicile. Quatre « blowouts », soit autant que les 15 autres participants aux phases finales cette saison, et des adversaires emportés par les vagues d’Oklahoma City sur le parquet comme en tribunes.

« C’est incroyable, c’est presque comme avoir un sixième joueur sur le parquet » s’est réjoui Chet Holmgren lors d’un point presse avant la finale. « C’est un immense avantage à avoir. Nous avons les meilleurs fans au monde, je ne pense qu’aucune équipe quel que soit le sport, ou le pays dans le monde a des meilleurs supporters que nous. »

Toutes les statistiques en hausse

Le Thunder compte ainsi sept défaites à la maison en sept mois de compétition. Les fans des Pacers voudront y voir un heureux présage pour cette joute d’un mois de juin fraîchement débuté. Les autres chiffres ne leur donnent que peu de motifs d’espoir. OKC compte un « Net Rating », la différence de points avec son adversaire sur 100 possessions, de +24.7 en neuf matchs de playoffs au Paycom Center !

D’autant plus impressionnant, qu’hors de leurs bases, les joueurs de Mark Daigneault sont plus à la peine, avec un bilan correct de quatre victoires pour trois défaites, mais surtout un net rating de -6.2, pour une différentiel abyssal et 30.9 points de différence. Évidemment le plus élevé de ces playoffs (3.5 pour les Pacers).

C’est simple, tout va mieux pour le Thunder à la maison : l’attaque (121.8 pour l’Offensive Rating contre 108.2 à l’extérieur), comme la défense (97.2 de Defensive Rating contre 114.4 à l’extérieur).

Mais peut-être plus encore le tir extérieur, comme si les cercles du Paycom Center avaient un effet bonus sur l’adresse de ses protégés. Oklahoma City tourne à 36.8% à 3-points à domicile en playoffs, contre un faiblard 29.6 % à l’extérieur. Lu Dort (36% à domicile, 19% à l’extérieur), Isaiah Joe (48% contre 27%), Alex Caruso (46% contre 37%), Chet Holmgren (38% contre 29%) et dans une proportion moindre Shai Gilgeous-Alexander (33% contre 26%)… La quasi totalité de la rotation est plus performante derrière l’arc à la maison.

L’histoire des finales NBA est sans pitié pour les équipes contraintes de débuter leur série à l’extérieur, ou même de la finir dans le cas d’un Game 7. 78.3% des équipes qui reçoivent le premier match des Finales finissent avec une bague, un ratio quasi identique que les formations qui évoluent devant leur public pour un Game 7 des finales (78.9%). De quoi faire rêver un peu plus les fans du Thunder, à l’arrêt comme leur équipe depuis maintenant une semaine. « Reposez-vous cette semaine, car nous aurons besoin de vous jeudi » annonçait Mark Daigneault au moment de soulever le vainqueur de la Conférence Ouest.