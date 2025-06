Équipe principalement construite sur les jeunes talents, obtenus via la Draft ou autrement, le Thunder fait figure de centre de formation modèle au sein de la ligue. La franchise basée à OKC préfère aux transferts d’ampleurs – à l’exception sans doute de celui monté pour récupérer Shai Gilgeous-Alexander – le développement en interne.

Même si ce développement privilégié, récompensé aujourd’hui par une nouvelle accession à la finale NBA, n’empêche pas les mouvements inhérents à la ligue.

« Le renouvellement de l’effectif est quelque chose de naturel en NBA. C’est en quelque sorte structurel. On ne peut pas garder tout le monde pour toujours. En partie, c’est une question d’opportunité et d’adéquation. C’est aussi du timing, d’autres circonstances… », rappelle Mark Daigneaut.

Celui-ci ajoute : « Mais on essaie de maximiser le développement de chaque joueur ici, peu importe les circonstances pour lesquelles ils sont là ou depuis combien de temps ils sont ici, ce qui nous donne la meilleure idée de qui ils sont. »

Avec des paris payants, et d’autres beaucoup moins. Drafté en 2020 par les Wolves (17e choix) et récupéré par le Thunder, Aleksej Pokusevski rentre par exemple dans la seconde catégorie. Malgré les espoirs suscités par le géant serbe, souvent blessé, il n’est jamais parvenu à se stabiliser. À l’inverse, Aaron Wiggins, modeste 55e choix de Draft en 2021, est toujours dans l’équipe et vient de signer sa meilleure campagne en carrière, et de loin.

Pas surpris par Tre Mann et les autres

Pour d’autres, il a fallu attendre de quitter le navire du Thunder pour viser un autre statut. « Je ne crois pas qu’on ait été surpris par ce que font la plupart des gars partis d’ici. Même s’ils ont connu du succès. Des gars comme Tre Mann qui a très bien démarré la saison, on n’était pas surpris par ce qu’on voyait. Il a montré de nombreux éclairs de talent ici », poursuit Mark Daigneault.

Sélectionné en 2021 par le Thunder (18e place), le meneur avait perdu en influence après sa saison rookie, au point d’être transféré à Charlotte. Avant de subir une grave blessure au dos cette saison, il tournait à 14 points de moyenne avec les Hornets.

Le coach du Thunder cite également Tony Bradley, auteur d’une belle pige à Oklahoma City en fin de saison 2021, qui retrouve aujourd’hui son ancienne équipe avec le maillot des Pacers. Et surtout Ty Jerome, passé par OKC de 2020 à 2022, qui a explosé cette saison avec les Cavs.

« Ces gars ont connu le succès, on est content pour eux. Nous sommes fiers qu’ils soient passés par le programme. Mais on essaie de comprendre ce qu’ils sont quand ils sont là. On n’a pas vraiment été pris au dépourvu par ce que quelqu’un a accompli après être parti », insiste le coach.