Shai Gilgeous-Alexander, le maître zen

« J’étais le genre de gamin à m’énerver et balancer le ballon partout sur le terrain sur un simple match entre potes, après une possession ratée ou si je n’obtenais pas un coup de sifflet. » Shai Gilgeous-Alexander a bien grandi depuis. Le leader du Thunder est passé maître en matière de gestion des émotions.

Son attitude est le fruit d’une conversation avec l’un de ses coachs de lycée – Hamilton Heights Christian Academy, dans le Tennessee – à l’époque.

« Plus tu prends de l’âge, moins tu peux te permettre ce genre de choses. Tu n’es plus un enfant, les conséquences réelles entrent en jeu », lui dit alors le coach sur l’importance de ne pas s’emporter.

Ce message fait l’effet d’un déclic chez celui qui est déjà le « meilleur » élément de sa formation. « Pour être le joueur que je veux être dans une équipe de basket ou en NBA, je ne peux pas me comporter comme ça, sinon ça va déteindre sur le reste de l’équipe. Quand mon équipe traverse des hauts et des bas, moi aussi, ainsi que les autres gars : ce sera difficile de maintenir ce qu’on essaie de construire. Cette leçon m’est toujours restée », rapporte le Canadien de 26 ans.

L’opposé de Russell Westbrook

Un positionnement qui contraste largement avec le dernier MVP de la franchise, un certain Russell Westbrook qui, lui, a toujours laissé transparaître à fond ses émotions, bonnes ou mauvaises.

Un indicateur résume parfaitement bien ce « choc culturel » à Oklahoma City : 6. Soit le nombre de fautes techniques récoltées par « SGA » en sept ans de carrière NBA. Absolument incomparable avec le quota de fautes techniques récoltées par son prédécesseur (178 !).

« Je comprends qu’il ne faut pas laisser transparaître ses émotions et, d’une certaine façon, les utiliser comme une arme pour moi-même. Les montrer donne aussi une arme à ton adversaire. Plus je reste calme et posé, moins ils savent ce que je pense ou ressens. Ce qui, au final, me donne un avantage », termine Shai Gilgeous-Alexander.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.