La Reebok Pump Omni Zone II « French Open », un clin d’œil inattendu… à Roland-Garros

Modèle emblématique des années 90, immortalisé par le « no look dunk » de Dee Brown lors du Slam Dunk Contest 1991, la Reebok Pump Omni Zone II continue de faire parler d’elle. Cette fois, Reebok propose une édition spéciale “French Open”, en clin d’œil… au tournoi de Roland-Garros !

La paire arbore une tige en cuir blanc et en daim dans des tons blanc cassé, comportant des finitions en vert foncé et orange, soit les couleurs du tournoi parisien, qu’on retrouve notamment sur le logo « Hexalite » au niveau du talon. Sur la languette, l’inscription « The Pump » ressort en vert clair.

Côté technique, cette version conserve les éléments qui ont fait le succès du modèle original : le système de laçage Pump pour un ajustement personnalisé, l’amorti Hexalite, et une semelle en caoutchouc.

La Reebok Pump Omni Zone II “French Open” sera disponible à partir du 6 juin, au prix de 160 dollars.

