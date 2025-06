Jalen Williams modèle aussi son jeu sur Shai Gilgeous-Alexander

« Je ne dirais pas ça comme ça ! », en sourit Jalen Williams quand un journaliste lui demande à quel moment il a compris qu’il était meilleur que « 90% » des autres joueurs de la ligue. Un moyen de valoriser la première sélection All-Star, au cours de sa troisième saison dans la Grande Ligue, de l’ailier du Thunder.

« Je ne le vois pas comme une question de savoir à qui je suis supérieur. J’essaie d’être meilleur que la veille. Je sais que ça sonne un peu ringard. Mais si tu essayes de te focaliser sur le joueur d’en face, c’est très difficile de se focaliser sur ce que tu essaies de faire », développe le joueur de 24 ans.

Se focaliser sur son propre développement ne l’empêche pas de regarder ce que font les autres. À commencer par son coéquipier, Shai Gilgeous-Alexander. Une journaliste, qui remarque ses progrès dans le tir à mi-distance notamment, lui demande à quel point il a appris de son coéquipier et leader.

De plus en plus de tirs à l’extérieur

« J’essaie de prendre, ici et là, quelques éléments dans lesquels il est très bon. Et de les incorporer à la façon dont j’aimerais jouer. Mais ce que j’ai appris est que quand vous essayez de faire ce qu’il fait, c’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît ! », sourit encore Jalen Williams qui a de plus en plus recours à ce tir en périphérie.

Durant la saison régulière, « SGA » était dans le Top 5 des joueurs l’utilisant le plus, loin derrière DeMar DeRozan. Très peu utilisateur de ce tir durant son année rookie (24/65 en cumulé), « J-Will » en a fait une arme importante cette saison (96/209). Un effet « SGA » sur lui alors ?

« Tu essaies d’incorporer des fondamentaux basiques de ce qu’il fait et d’en faire ton propre jeu. Je veux finir par devenir quelqu’un dont on dira : ‘Oh, je joue comme JDub.’ Et pas comme ceux à qui je suis constamment comparé », poursuit Jalen Williams qui veut imposer sa marque.

Citant ses progrès en matière de repos, d’alimentation, de gestion du bruit extérieur, il estime avoir « la liberté de [s]e développer et de [s]e construire à travers les épreuves de la jeunesse » à OKC. « Cela tient à mes coaches et avec qui je joue. Nous tenons compte de tout ça et voilà le résultat », termine-t-il.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.