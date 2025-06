Pour le Thunder, la fin de l’attente avant de connaître son adversaire

« Deux jours passent pour une éternité maintenant. » On peut facilement comprendre le sentiment de Jalen Williams quand on sait que le Thunder joue, depuis début mai et le démarrage du second tour des playoffs, tous les deux jours.

La victoire finale, le 28 mai, obtenue par OKC devant les Wolves a permis de disposer de ces quelques jours de repos avant de reprendre le chemin de l’entraînement. Principale difficulté ? « C’est très dur de continuer à s’entraîner quand tu ne connais pas ton adversaire. Ces deux jours tombaient plutôt bien par rapport à la façon dont la série s’est terminée », poursuit Jalen Williams.

Alors que le Thunder a sorti Minnesota après cinq rencontres, les Pacers ont eu besoin d’un match de plus pour se débarrasser des Knicks. Et ceci, trois jours après la qualification acquise par le Thunder. Pas simple donc, pour ce dernier de se projeter sur la série suivante face à l’un ou l’autre adversaire potentiel de l’Est, au style de jeu et aux atouts différents.

Le Thunder a suivi Indiana de loin

« C’est une bonne équipe complète. Ils ont gagné autant de matchs que nous, donc on ne doit pas les sous-estimer », se contente de rappeler Cason Wallace, principalement conscient de la vitesse à laquelle les Pacers jouent. Un véritable défi pour la meilleure défense de ces playoffs face à l’une des équipes les plus inspirées offensivement.

« Je n’ai pas regardé tous les matchs d’Indiana cette saison. On a les yeux sur Indiana à travers les playoffs. On va maintenant commencer à remonter le fil de la saison régulière, sur certains matchs, pour faire le travail de fond, mais je ne les ai pas suivis match après match. Je connais surtout des choses sur eux à distance », note Mark Daigneault.

Sa formation avait battu les Pacers cette saison une première fois fin décembre, dans l’Indiana de peu (120-114), puis beaucoup plus largement fin mars à domicile (132-111). Un bilan sans doute anecdotique au regard des dynamiques affichées par les deux formations aujourd’hui, dont celle des inattendus joueurs de l’Indiana qui arrivent avec le plein de confiance.

Mais le coach d’OKC, à l’instar de Jalen Williams, a autre chose que les Pacers en tête : « Ma première préoccupation est toujours le Thunder. »