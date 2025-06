Gabby Williams et Dominique Malonga ratent le hold-up face aux Aces

Ça allait mal pour le Seattle Storm, mené de 17 points (64-47) à 9 minutes 47 de la fin face aux Las Vegas Aces.

Mais grâce à Erica Wheeler et Dominique Malonga, qui ont inscrit tous leurs points dans le dernier quart-temps, Seattle est revenu et n’était pas loin du hold-up. Un panier de Gabby Williams avait même ramené le Storm à une possession (73-70) à 13.3 secondes de la fin. Mais sa compatriote rookie a raté le tir de l’espoir à mi-distance.

« Ce n’était pas le système » explique la rookie française, Erica Wheeler s’étant retrouvée par terre sur l’action dessinée par Noelle Quinn. « Mais c’était une opportunité. Donc j’ai juste shooté, mais ce n’est pas tombé dedans. »

Troisième défaite de suite pour Seattle

C’est donc malgré tout une défaite pour Seattle, la troisième de suite pour cette équipe, qui avait bien débuté la saison mais qui doit absolument imposer son identité défensive pour remporter des matchs.

« Dans le premier match (face aux Aces), on déviait des ballons » expliquait Gabby Williams. « On faisait des stops, et ça nourrissait notre attaque. Ça nous permettait de mieux faire bouger le ballon parce qu’elles ne pouvaient pas mettre en place leur défense. Aujourd’hui, on n’a pas réussi à faire des stops et ça leur a permis de mettre en place leur défense et ça nous a privées de notre jeu offensif. On ne bougeait pas aussi bien le ballon. »

La bonne nouvelle, c’est que Gabby Williams (20 points à 4/8 de loin) continue d’être efficace à 3-points et que Dominique Malonga (8 points en quatrième quart-temps) a montré ce qu’elle pouvait apporter.

Malheureusement pour Seattle, ça n’a pas suffi face à Las Vegas (75-70), malgré une A’ja Wilson maladroite (19 points à 9/22).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.