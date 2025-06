Pau Gasol est bluffé par ses successeurs européens

Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis, Vlade Divac… Voici quelques-uns des pionniers européens à s’être fait un nom en NBA, imités ensuite par les Pau Gasol, Tony Parker et bien sûr Dirk Nowitzki.

Aujourd’hui, ce sont Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou encore Victor Wembanyama qui représentent l’élite du basket européen en NBA, et pour l’aîné des Gasol, ils sont supérieurs à sa génération.

« D’une certaine manière, je dirais que la jeune génération a élevé le niveau. Dire qu’elle a dépassé l’ancienne génération, c’est plus compliqué pour moi », a déclaré Pau Gasol dans une interview accordée à Eurohoops. « Même quand je parle de joueurs plus âgés que moi, je n’ai jamais eu l’impression d’en avoir surpassé un seul. J’ai simplement continué à faire grandir leur héritage. Ce que certains des grands joueurs européens font aujourd’hui en NBA, c’est franchir un nouveau cap — faire évoluer ce que nous avons entamé, et élever encore le niveau de jeu que nous avons tenté d’apporter. »

Pour preuve, à eux deux, le duo Nikola Jokic – Giannis Antetokounmpo a remporté cinq des sept derniers trophées de MVP, et Luka Doncic et Victor Wembanyama ont le potentiel pour les imiter à court terme.

« Je suis très fier et très heureux de voir ça. C’est un excellent signe, et je pense que c’est aussi une grande fierté pour nous. On en veut encore plus, toujours plus » conclut-il.