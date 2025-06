NBA Finals 2025 : le calendrier de la finale Thunder – Pacers

Personne n’avait imaginé une telle finale en octobre dernier, et pourtant, on aura droit à une affiche totalement inédite dans ces NBA Finals 2025 avec cette série Thunder – Pacers, avec deux franchises qui n’ont encore jamais gagné un titre NBA.

Cela débutera le 5 juin prochain à OKC, et les NBA Finals seront à suivre en intégralité et en direct sur BeIN Sports et le League Pass. Comme chaque année, depuis 2010, Basket USA sera sur place pour vous faire vivre les NBA Finals.

Jeudi 5 juin

OKC – Indiana | Game 1 | 2h30 (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 8 juin

OKC – Indiana | Game 2 | 2h00 (dans la nuit de dimanche à lundi)

Mercredi 11 juin

Indiana – OKC | Game 3 | 2h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 13 juin

Indiana – OKC | Game 4 | 2h30 (dans la nuit de vendredi à samedi

Lundi 16 juin

OKC – Indiana| Game 5 | 2h30* (dans la nuit de lundi à mardi)

Jeudi 19 juin

Indiana – OKC | Game 6 | 2h30* (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 22 juin

OKC – Indiana | Game 7 | 2h00* (dans la nuit de dimanche à lundi)

*si nécessaire