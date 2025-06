Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton, l’art de rebondir

Alors qu’il se préparait à recevoir le trophée, Tyrese Haliburton n’a pas été élu MVP de la finale de la conférence Est. À cinq voix contre quatre, les votants lui ont préféré Pascal Siakam, auteur de trois matches à 30 matches et plus dans cette série. Peut-être que le meneur All-Star a été victime de son irrégularité, mais on aurait aussi pu le récompenser pour sa capacité à rebondir.

Après un Game 5 décevant, il a répondu présent dans la 6e manche avec 21 points, 13 passes, 6 rebonds et 3 interceptions. À 9 sur 17 aux tirs, et son deuxième et dernier 3-points du match, pris à 10 mètres, a conclu une nouvelle grande performance. Et comme l’avait expliqué le Thunder quelques jours plus tôt, c’est particulier de se qualifier devant son public.

« On voulait finir ça au Garden lors du match précédent, mais on n’avait pas bien joué. J’ai vu ça comme une aubaine différée » a-t-il expliqué. « On avait mal abordé ce Game 5. On n’a pas assez joué dur. Mais on a super bien réagi. On a contrôlé les détails, on a gagné les batailles importantes. Faire ça ici, devant nos fans, nos familles, ce sont des moments gravés pour la vie. Mais il reste encore beaucoup de choses à accomplir. On veut continuer à construire des souvenirs. »

Comme les Pacers, Haliburton a franchi un cap en défense

Si on préfère mettre en avant Tyrese Haliburton, plutôt que Pascal Siakam, c’est parce que tout part du meneur des Pacers, par cet art de la passe dans le bon tempo sur transition.

Spécialiste de la passe en mouvement, il voit vite et bien, et ses coéquipiers savent qu’ils seront servis. Et puis il y a la défense. Au-delà de ses trois interceptions, Tyrese Haliburton a donné le ton et ça lui tenait à coeur.

« Notre implication collective est énorme. L’an dernier, on disait qu’on ne pouvait pas gagner parce qu’on ne défendait pas. On voulait juste marquer plus de points que l’adversaire » rappelle-t-il. « Mais on a vraiment franchi un cap en défense. Andrew, Aaron, Myles donnent le ton. Moi et Benn, on essaie de suivre leur exemple. Le banc aussi amène une énergie folle. Cette progression défensive, c’est la clé de notre réussite. Et on sait ce qui nous attend : jouer contre le MVP, contre la meilleure attaque de la ligue, la meilleure équipe. Il faut être prêts. Mais je suis fier de notre engagement collectif ».