Quinze ans après sa sortie, la Kobe 6 reste encore aujourd’hui la chaussure la plus portée en NBA. Parmi les habituées de la ligne de Kobe Bryant, Jalen Brunson a été mis à l’honneur par Nike pour sa grande saison avec les Knicks.

Durant la finale de conférence face aux Pacers, le meneur All-Star a ainsi porté pour la première fois sa Kobe 6 « PE » baptisée « Statue of Liberty », un magnifique coloris entre bleu turquoise et or pour les finitions, comme le logo de Kobe Bryant sur la languette, ou le « Swoosh » sur l’empeigne aux motifs « peau de serpent ». Le coloris est également un clin d’œil à la tunique du New York Liberty, champion WNBA en titre.

Il faudra sans doute encore attendre un peu pour la date de sortie officielle de cette Nike Kobe 6 Protro « Statue of Liberty », dont le prix est annoncé à 190 dollars aux États-Unis. En tout cas, ce ne sera pas pour les Finals puisque les Knicks sont éliminés…

(Via SneakerNews)