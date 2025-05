Pat McAfee agace à New York et dans l’Indiana

Les Pacers ont donné le micro à Pat McAfee en amont du Game 4 face aux Knicks. Et l’ancien footballeur US, grande gueule reconvertie dans le catch et l’animation de débats sportifs a (évidemment) fait dans la provocation.

« Indianapolis, Indiana. Nous avons quelques stars de la grande ville dans la salle. Spike Lee est ici. Ben Stiller est ici. Timothée Chalamet est ici. Renvoyons ces fils de pute à New York avec les oreilles qui saignent ! »

Si le public d’Indiana a semblé apprécier ce lancement, et qu’on voit aussi certains joueurs des Pacers sourire, Rick Carlisle paraissait lui assez gêné. Et il n’est pas le seul…

Sur X, la star locale du rock, John (Cougar) Mellencamp, a ainsi expliqué qu’il avait peu apprécié le moment.

Le fan des villes et le fan des champs

« L’hospitalité des Hoosiers. J’ai été gêné lorsque quelqu’un, sous la direction de je ne sais qui, a insulté certaines personnes qui avaient fait le voyage de New York pour soutenir leur équipe – et en retour, pour soutenir notre équipe. Le public a hué ces personnes. Je pense que ce n’était pas l’hospitalité des Hoosiers » écrit-il.

Du côté des stars adverses, Ben Stiller a aussi été surpris.

« Ça fait partie du show car si c’est un avis réel, il semble un peu anachronique ou cliché, non ? Nous sommes des ‘célébrités de la grande ville’ et nous ne devrions pas être là, au cœur du pays ? Mais encore une fois, toutes les personnes que nous avons rencontrées étaient formidables et incroyablement cool » tempère l’acteur et réalisateur.

Chez les fans des Pacers, les avis sont partagés entre ceux qui ont apprécié cette utilisation de l’éternel opposition entre la ville et la campagne, quand d’autres ont regretté que Pat McAfee ne perpétue des clichés sur les habitants du « cœur » de l’Amérique. Moqués justement pour leur manque de classe et leur vulgarité…

Réponse de l’intéressé ? « Je ne t’aime pas. Je te connais mais je ne t’aime pas » a-t-il ainsi répliqué à John Mellencamp. Reste à voir si les Pacers redonneront un micro à l’animateur radio pour lancer le Game 6.