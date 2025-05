Le Thunder va-t-il réussir à rétablir une hiérarchie à l’Ouest ?

Depuis la mise en place des conférences Ouest et Est en NBA, en 1970, il y a eu pas mal de mouvements, les Bulls, les Pistons et les Bucks ayant notamment joué à l’Ouest durant les années 1970, avant de basculer à l’Est.

Mais plus récemment, le Heat, les Hornets et le Magic ont aussi joué quelques saisons à l’Ouest, pendant la période d’expansion de la Grande Ligue, qui cherchait son équilibre géographique…

Désormais, les choses sont assez claires. Et sur une bonne partie des 55 dernières années, les choses étaient assez claires aussi dans la hiérarchie de la conférence, avec 19 titres de conférence pour les Lakers, soit plus d’un tiers des trophées ! Récemment, les Warriors ont aussi régné sur l’Ouest de 2015 à 2019, soit cinq années de suite.

Six champions différents en six ans

C’était même un record de domination sur l’Ouest, les Lakers n’ayant eux jamais enchaîné plus de quatre qualifications en Finals consécutives. Sauf que depuis, les champions différents se succèdent.

Car après les Lakers en 2020, ce sont les Suns qui sont sortis de l’Ouest en 2021, avant les Warriors en 2022, les Nuggets en 2023, les Mavericks en 2024 et donc le Thunder en 2025. Six équipes différentes en six ans, donc.

L’Ouest n’avait pas connu une telle homogénéité depuis les années 1970, entre 1973 et 1978. À l’époque, il y avait eu l’enchaînement Lakers, Bucks, Warriors, Suns, Blazers et Sonics.

Mais avec leur jeunesse et leur talent, Oklahoma City a tous les ingrédients pour rétablir une hiérarchie.