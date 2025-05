Milos Teodosic vers la retraite et un poste de dirigeant ?

À 38 ans, Milos Teodosic se rapproche de plus en plus d’une retraite bien méritée. Le meneur de jeu rend encore quelques services à l’un de ses premiers clubs, la Crvena Zvezda, l’Etoile Rouge de Belgrade. Emoussé physiquement, il devrait mettre un terme à sa carrière au terme de cette saison, assure le média local Sportski Zurnal.

Mais il ne quitterait ni le monde du basket, ni le club serbe assure la publication. Milos Teodosic a ainsi reçu une offre de prolongation de contrat, mais dans un nouveau rôle, celui de vice-président de la Crvena Zvevda. Il cumulerait également avec le poste de directeur sportif, et rejoindrait aussi une glorieuse génération de maîtres à jouer restés proches des parquets, comme Sarunas Jasikevicius et Vassilis Spanoulis qui viennent de s’affronter en finale de l’Euroleague sur les bancs du Fenerbahçe et de Monaco.

Milos Teodosic tourne cette saison à 4,3 points et 4,3 passes décisives (en 14,7 minutes) en Ligue adriatique, 4,7 points et 2,7 passes décisives (en 12,3 minutes) en Euroligue.

L’ancien éphémère joueur des Clippers est actuellement absent des terrains à cause de son tempérament volcanique. Milos Teodosic a été suspendu trois matchs après avoir été exclu le 16 mai dernier durant un match des quarts de finale de l’ABA League contre le club d’Igokea pour avoir passé ses nerfs sur un des arbitres de la rencontre, mais aussi sur des responsables du championnat présents en tribunes.