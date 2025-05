Aucune panique chez les Pacers

Depuis le 10 mars, soit près de trois mois, les Pacers n’ont jamais perdu deux matches de suite ! Voilà pourquoi, après la défaite de cette nuit dans le Game 5, Pascal Siakam reste optimiste. Depuis le début des playoffs, et même le dernier mois de saison régulière, ses coéquipiers et lui ont prouvé leur capacité à rebondir après une défaite. C’est presque même leur marque de fabrique.

« En fait, on a été une équipe résiliente toute l’année. On a montré qu’on savait se battre, qu’on savait rebondir. Et on joue contre une très bonne équipe. On les a battus chez nous, ils ont répondu chez eux, ils ont bien exécuté, mieux joué que nous. Je pense qu’on a été une équipe incroyable cette saison dans notre capacité à revenir après les coups durs. Notre force, c’est notre unité » rappelle Siakam, limité à 15 points dans la 5e manche.

Indiana « contre le reste du monde »

Pour le Camerounais, les Pacers restent une formation sous-estimée, voire mal-aimée. Personne ne misait sur eux, et personne ne mise encore sur eux. « Personne ne pensait qu’on serait ici, en finale de conférence, avec l’avantage 3-2 dans la série » poursuit-il. « C’est énorme. Je suis tellement fier de mon équipe, de l’effort qu’on a fourni toute la saison. On a connu des moments très difficiles. Mais à chaque fois, on est restés connectés, on a fait front ensemble. Et c’est pour ça que je suis fier de cette équipe. Il y a toujours des mauvais matchs. Ça fait partie du jeu. C’est la NBA. Et parfois, l’équipe en face va jouer plus dur et va te battre. Ça arrive. »

Voilà pourquoi l’ailier-fort des Pacers reste serein, et son discours était déjà le même après une défaite à domicile face aux Cavaliers, puis face aux Knicks. « Notre équipe est exceptionnelle dans sa capacité à rebondir. Je suis fier de chaque joueur de cette équipe. On s’est battus ce soir, mais ils ont été meilleurs. Et ça, ça arrive dans un match de basket. Tout ce qui compte, c’est nous. Ça a toujours été nous contre le monde. Et ça ne changera pas. J’ai toujours dit à mes coéquipiers : « On est là, personne ne nous voulait ici, mais on y est. » On a brisé toutes les barrières. On est là, on mène 3-2 dans la série, et on a une chance de rentrer chez nous et de montrer de quoi on est capables. »

Même son de cloche chez Tyrese Haliburton, joueur symbole de cette capacité à rebondir après une contre-performance. « Nous sommes un groupe résilient. Après une défaite comme celle-ci, nous savons ce qui est en jeu et comment les discussions autour de notre équipe vont évoluer. Mais tout va bien. Pas besoin de paniquer. C’est une défaite difficile, mais nous avons une autre opportunité à domicile pour corriger le tir. »